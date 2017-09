Nadal: "Mi objetivo ahora es ser feliz jugando al tenis y no lesionarme"

Málaga, 19 sep (EFE).- Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, aseguró este martes en Málaga que su objetivo "ahora es ser feliz jugando" y no lesionarse.

Nadal, que participó en un coloquio junto al tenista barcelonés Marc López y la tenista paralímpica valenciana Lola Ochoa en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña, se refirió a su trayectoria y a la relevancia que tiene para él volver a ser número uno en su deporte.

"Para mí ser número uno no tiene ninguna influencia, es un logro más que te hace ilusión. Lo veo como una recompensa a una trayectoria. No me siento mejor siendo uno o dos. Mis sensaciones internas no me hacen pensar en eso antes del partido, solo pienso qué tengo que hacer para ganar a mi rival", afirmó el tenista balear.

Nadal habló sobre sus momentos menos brillantes y de cómo "con tiempo y con trabajo se superan los problemas mentales", y subrayó que "mantener la ilusión es fundamental para poder triunfar".

Rafael Nadal explicó también ante los periodistas y el público asistente cuáles han sido sus claves para avanzar y subrayó que su educación y el entorno familiar han sido cruciales, y añadió que es importante "dejarse ayudar y aconsejar" y "rodearse de gente que dice sin miedo lo que está mal o bien".

Al final del coloquio, manifestó que su "gran objetivo es jugar los siguientes torneos de la mejor manera posible".

"Nunca he ganado el Masters y es evidente que me hace ilusión, pero hay otros siete jugadores que también querrán hacerlo", destacó.