McEnroe opina que la Copa Davis debe cambiar y que Trump ha generado división

Marbella (Málaga), 29 sep (EFE).- El estadounidense John McEnroe ha vuelto a Marbella (Málaga) tras participar como capitán del equipo "Resto del Mundo" en el desafío contra "Europa" en la Copa Laver en Praga.

Tras pasar dos días de vacaciones con su mujer Patty Smith en Venecia, el que fuera número uno del mundo ha señalado en una entrevista con la Agencia EFE durante la Senior Masters Cup que se disputa en el Club de Tenis Puente Romano que lo que se ha vivido en Praga ha hecho que todo el mundo recapacite y comprenda que es una competición formidable para el mundo del tenis.

McEnroe, que siempre defendió la Copa Davis, expresa que ahora es hora de cambios, y que la competición de la Ensaladera, los JJ.OO. y la Copa Laver deberían ponerse de acuerdo. También habló sobre su relación con el australiano Nick Kyrgios, "un formidable jugador de equipo, el más talentoso del circuito en estos momentos, capaz de ganar Grand Slams", y a quien no descarta entrenar.

Después de un año de mandato del presidente de EE.UU. Donald Trump, McEnroe afirma que "ha sido un poco una locura" y que siente que "ha dividido a la gente", aunque espera que al final salga algo bueno.

P. ¿Cómo ha sido su experiencia en la Copa Laver?

R. Ha sido algo impresionante, sobre todo por ver a ese grupo de jugadores competir juntos pero sobre todo divertirse también. Creo que todo el mundo ha comprendido que es una competición que es formidable para el mundo del tenis.

P. ¿Ha supuesto un toque de atención para la Copa Davis, el principio del fin de esta competición?

R. La Copa Davis ha sido una parte muy importante de mi vida, pero creo que no ha tenido muchos cambios y debería tenerlos, y que deberían trabajar juntos con los Juegos Olímpicos y con la Copa Laver. De esta forma creo que nos ahorraríamos problemas y trabajaríamos todos mejor.

P. ¿Qué cambios propondría usted?

R. Por ejemplo que se jugase cada dos años, que cambiara a una semana, que el equipo ganador eligiera dónde se jugaría. Son muchas cosas que harían que todo funcionara mejor, que los partidos no fueran al mejor de cinco sets. Ya lo dije hace casi 25 años y no he sido el único jugador que lo ha mencionado. De todas formas, cuando se me pregunta por la Copa Davis siempre tengo el mismo sentimiento. Me he sentido muy orgulloso de representar a mi país pero las cosas han cambiado. La Copa Davis son cuatro semanas al año, y la Copa Laver solo una. Y cuando además en año olímpico todo se complica algo más.

P. En Praga se le ha visto muy cercano a Nick Kyrgios y el jugador ha declarado abiertamente que usted le comprende. ¿Le gustaría ser su entrenador?

R. Para ser entrenador de alguien, ese alguien tiene que sentir la necesidad de ser entrenado por mí. Nick es un gran jugador de equipo y juega su mejor tenis en competiciones de este tipo. He sido un afortunado de ser su técnico allí, y si alguien como él me lo pidiera a mí me encantaría.

Para mí es el jugador con más talento del circuito en la actualidad. El tenis son muchas cosas, tomar la bola rápida, tener un sentimiento del juego. Son muchas cosas combinadas, soportar la presión y eso cada vez se hace más difícil.

P ¿Ve a Kyrgios como un ganador de títulos del Grand Slam?

R. Está en ese camino y espero que lo consiga, como he dicho antes es un jugador de equipo y puede además ganar Grand Slams, pero también hay otros jugadores que están llegando y vamos a ver cómo desarrollan su juego. En Praga he tenido otros jóvenes talentos como Tiafoe y Shapovalov que también pueden ser grandes jugadores en el futuro.

P. ¿Qué opina de la actuación de Rafael Nadal y de Roger Federer este año?, ¿Se lo esperaba?

R. Nadie se lo podía esperar. Ha sido espectacular verles jugar y ver cómo han sido capaces de desarrollar su tenis. Ha sido una gran sorpresa para todos. Si hubieras preguntado a Rafa antes de comenzar el año si volvería a ser número uno del mundo, creo que él mismo no podría pensarlo. Lo mismo ha sucedido con Roger, ganando en Australia y después en Wimbledon. Es impresionante. Nadie podía apostar por ello, pero ha sido precioso.

P. Ha tenido ocasión de ver la película "Borg McEnroe". Y si la ha visto, ¿que opinión tiene?.

R. No la he visto en el cine pero sí en un ordenador portátil y estoy un poco decepcionado. Podría haber sido algo increíble... Cuando ves que se trata de una película sobre ti y ves como están hablando de una parte de mi vida y del partido más importante de mi vida, pero se han inventado cosas, y podrían haber hablado de cosas más ciertas. Creo que fue una pena, y que podría haber sido mucho mejor.

P. Hace un año, justo antes de las elecciones a la presidencia en EE.UU. usted dijo a EFE en este mismo lugar que votaría a Hillary Clinton. Un año después ¿cuál es su opinión sobre el mandato de Donald Trump?

R. Está siendo una locura, ojalá que al final salga algo bueno de todo esto pero cuanto más hablas con la gente sientes que ha generado mucha división y ha hecho que sea imposible que la gente trabaje unida. Es un gran problema para nosotros. Miguel Luengo.