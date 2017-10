Del Potro se deja remontar dos veces y cae ante el búlgaro Dimitrov

Pekín, 4 oct (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro no aprovechó sus ventajas momentáneas en los dos sets de su partido y acabó perdiendo en segunda ronda del torneo de Pekón por 7-6(6) y 7-5 ante el búlgaro Grigor Dimitrov, quien será de esta forma el rival en cuartos de final del español Roberto Bautista.

Del Potro comenzó el partido más afinado que el búlgaro, quien cometió numerosos errores no forzados en el inicio del primer set y vio como el suramericano rompió en uno de sus primeros servicios.

El argentino no supo aprovechar esa ventaja, cedió también su servicio en el momento más decisivo del set y éste acabó llegando al desempate, donde una doble falta del argentino con 7-6 en su contra decantó esa primera manga del lado de un Dimitrov, cuyo juego iba aumentando en intensidad.

El segundo set repitió este relato pero de forma aún más dramática. 'Delpo' logró romper un servicio del búlgaro para colocarse con 5-3 en el marcador y teniendo el saque, pero con todo a favor perdió ese punto vital y todos los siguientes, lo que le condenó a una salida prematura del torneo de Pekín.

Del Potro se estrenaba en el Abierto de China, al que llegó invitado por la organización, y en la primera ronda había derrotado al uruguayo Pablo Cuevas en un partido donde mostró que mantenía el estado de forma que en septiembre le llevó a semifinales del US Open, pero este miércoles no confirmó esas buenas sensaciones.