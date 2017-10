Roger Federer: Estoy en Shanghái con un objetivo, ganar el torneo

Shanghái (China), 9 oct (EFE).- El tenista suizo Roger Federer se mostró hoy motivado y preparado para ganar el Masters 1000 de Shanghái, un torneo que ya ganó hace tres años y en el que parte como favorito junto con su máximo rival, el español Rafael Nadal.

"Estoy aquí con un objetivo, con un propósito, que es el de conseguir el torneo", apuntó el actual número dos del mundo en una rueda de prensa.

Tras una fase norteamericana complicada por problemas en su espalda, Federer aseguró que está totalmente recuperado y contó que lleva desde el jueves entrenando aquí. "Nunca antes había entrenado aquí tanto tiempo antes del torneo", recordó.

"Me he sentido muy bien desde el jueves entrenando, estoy feliz de estar aquí y de estar sano", dijo el tenista de 36 años, quien explicó que esta temporada se ha centrado en jugar los torneos más importantes.

El suizo ha entrado directamente en la segunda fase del Masters de Shanghái y debutará en los próximos días ante el vencedor del encuentro entre el argentino Diego Sebastián Schwartzman (26) y el australiano Jordan Thompson (72).

Federer buscará conseguir el que sería su sexto título de la temporada y explicó que su objetivo es ganar "uno o dos títulos más" en lo que resta de temporada, entre ellos el Torneo de Maestros de Londres del próximo mes que reunirá a las ocho mejores raquetas del año y para el que ya está clasificado junto con Nadal y Alexander Zverev.

En el sorteo de este Masters 1000 Federer y Nadal fueron colocados en cuadros distintos por lo que de encontrarse tendría que ser en la final.

Nadal, quien recuperó hace unas semanas el primer lugar del ránking y, tras un año pasado complicado, está realizando una brillante temporada, llega muy motivado a Shanghái tras ganar ayer en Pekín Abierto de China.

Tiene por tanto el objetivo de hacer doblete en este país y de conseguir uno de los pocos títulos con los que no cuenta.

El español logró la victoria en pista dura, algo que no sorprende a Federer. "No estoy sorprendido. Nadal ya demostró que puede ganar en pista dura, jugó la final del Open de Australia (...) el problema es que ha ganado diez Open de Francia (Roland Garros), por lo que la gente piensa que no puede ganar en pista dura, por tantas veces que ha ganado allí", agregó.

En la mitad del cuadro de Nadal está el quinto del ránking de la ATP, el croata Marin Cilic, mientras que en el cuadro de Federer está el cuarto, el alemán Alexander Zverev.