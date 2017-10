Anabel Medina: ´La capitanía es conseguir una unión con todas las jugadoras´

Madrid, 11 oct (EFE).- Anabel Medina, la nueva capitana española de la Copa Federación, afronta esta etapa en su carrera con ilusión y se ha marcado dos retos principales, que España vuelva al primer Grupo Mundial y conseguir la unión de todas las jugadoras.

Medina ha sido presentada este miércoles en su cargo en el Consejo Superior de Deportes junto a su homólogo en la Copa Davis, Sergi Bruguera.

La valenciana ha calificado su nombramiento como un "sueño". "Cuando Javier Soler, el director deportivo, me llamó para ofrecerme la capitanía, la verdad es que no tuve ninguna duda", ha dicho.

La de Torrente ha explicado que el principal objetivo que tiene para esta nueva etapa al frente del equipo español es "subir al primer Grupo Mundial".

Para ello, cree que la clave es que todas las jugadoras sean "una piña", ha dicho. "La capitanía es conseguir una unión con todas las jugadoras, que todas las jugadoras vayan a una", ha declarado.

La valenciana aún no está totalmente retirada de la competición y podría volver a jugar en dobles. Sin embargo, en declaraciones a EFE, ha explicado que, "a día de hoy, no es planteable".

"Hay suficiente nivel en España como para componer un equipo bueno y creo que es importante centrarse en eso", ha manifestado.

Medina ya ha demostrado sus capacidades como entrenadora. Actualmente entrena a la letona Jelena Ostapenko, campeona de Roland Garros. Sin embargo, este nuevo cargo supone un reto diferente para ella.

"En el caso de la Copa Federación son jugadoras que ya tienen experiencia en jugar eliminatorias y jugadoras muy experimentadas también en el circuito", ha comentado.

Además, sobre su predecesora en el cargo, Conchita Martínez, solo tiene palabras de agradecimiento y solo puede "desearle lo mejor".

Anabel Medina se estrenará en el cargo los días 10 y 11 de febrero en Italia en la primera ronda del Grupo Mundial dos.