Nadal vapulea al estadounidense Donaldson en su debut en Shanghái

Shanghái (China), 11 oct (EFE).- El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, logró vencer sin problemas al estadounidense Jared Donaldson (52) en su debut en segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

En un partido que acabó siendo un mero trámite, el mallorquín consiguió la victoria por 6-2 y 6-1 y pasa a los octavos de final del torneo, uno de los pocos con los que no cuenta en su palmarés, donde se enfrentará contra el italiano Fabio Fognini (28).

Nadal solo necesitó 54 minutos para vapulear al joven tenista de 21 años que inició con fuerza el encuentro, logrando ganar los dos primeros puntos de su saque pero se rindió después al empuje del mallorquín, que logró romperle el servicio y hacerse con el resto de puntos del primer set.

En el segundo set Nadal arrancó dominando y rompiendo el primer servicio de Donaldson y, aunque el estadounidense logró hacerse con el punto siguiente de su saque, agachó pronto los brazos y se rindió al número uno, cometiendo numerosos errores.

Tras el partido Nadal agradeció al público chino (quienes portaban numerosas banderas de España) su apoyo y aseguró que está "muy feliz" de estar de vuelta en Shanghái en esta temporada "tan importante".

Nadal acaba de ganar en Pekín el Abierto de China, una victoria que le dio "mucha confianza" para competir ahora por el Masters, uno de los pocos torneos que nunca ha ganado.

Tras un año complicado por problemas físicos, el español está realizando una brillante temporada y hace unas semanas logró recuperar el primer lugar del ránking mundial de la ATP aunque, según insistió ayer ante los medios de comunicación, mantener el liderato no es su principal motivación.

Sin embargo, de proclamarse campeón en Shanghái y si su rival directo, el suizo Roger Federer, no alcanza las semifinales, Nadal acabaría matemáticamente la temporada en el número uno.

En el sorteo de este Masters 1000 Federer y Nadal fueron colocados en cuadros distintos por lo que de encontrarse tendría que ser en la final.

Hoy también debutará Federer, número dos del mundo, contra el argentino Diego Sebastián Schwartzman (26).