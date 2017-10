El español Albert Ramos no puede con Cilic y cae en cuartos de Shanghái

Shanghái (China), 13 oct (EFE).- El tenista español Albert Ramos no consiguió hoy superar al croata Marin Cilic, número cinco del mundo, y quedó eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái tras un partido que perdió por 6-3 y 6-4.

"Acabo de perder pero me voy contento de mi juego esta semana y de haber llegado a cuartos de un Masters 1000", contó el tenista, número 25 del mundo, tras abandonar la pista.

Pese a la derrota, Ramos realizó un partido correcto aunque no supo aprovechar algunos de los errores del croata. "Hacía un poco de viento y para mí fue complicado, porque es una de las pistas más rápidas del circuito y esto le favorecía más a él", explicó.

En el segundo set y después de que Cilic le rompiera el servicio, Ramos se recuperó e hizo lo propio con el croata, pero no fue capaz de rentabilizar la ventaja.

"Cuando he recuperado el break aún tenía esperanzas. Si me hubiera puesto cuatro a tres, él se habría puesto nervioso", agregó el español, quien ya había logrado ganar a Cilic en Shanghái hace unos años, en los primeros Masters 1000 en los que el español participó.

Cilic pasa así a las semifinales del torneo y se enfrentará contra el ganador del duelo entre el número uno del mundo, Rafael Nadal, único español que sobrevive en el torneo, y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Ramos, por su parte, se marcha satisfecho de haber logrado este año llegar hasta los cuartos, su mejor resultado en Shanghái, y con la esperanza de "darle continuidad" a los buenos resultados "hasta final de temporada".