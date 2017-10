Lucía Sainz y Gemma Triay alcanzan su segunda final consecutiva

Zaragoza, 28 oct (EFE).- La pareja formada por las catalanas Lucía Sainz y Gemma Triay ha evidenciado su gran momento de forma, alcanzando su segunda final consecutiva, además de hacer saltar la sorpresa para jugar la final el Estrella Damm Zaragoza Open de pádel al derrotar a la pareja número dos mundial, Catalina Tenorio y Marta Marrero.

Hicieron falta una hora y 43 minutos y solo dos sets que estuvieron a punto de ser tres para que las barcelonesas sellaran su pase a la final por 6-3 y 7-5.

Comenzaron defendiendo bien su servicio y, en un par de juegos bastante disputados, se pusieron 2-0, a lo que sus rivales les respondieron con la misma moneda.

La habilidad de las ya finalistas rompiendo saques, unido a los errores no forzados de Tenorio, llevó el set a un casi irremediable 4-1, del que no obstante se zafaron y lograron aguantar el tipo hasta el 6-3 definitivo, gracias en buena medida a las maniobras letales de Gemma.

Sin embargo, el segundo set se les puso desde el comienzo cuesta arriba a Sáinz y Triay, que fueron a remolque en los primeros juegos, pero aún así fueron capaces de remontar, pese a mostrar cierta tibieza en los últimos instantes.

Así, después de empatar 5-5, no sin dificultad, se pusieron por delante para finalmente anotar el 7-5 definitivo.

Esta semifinal ha seguido, por tanto, la estela de la primera, en la que las a priori favoritas de acuerdo con la clasificación, las gemelas Sánchez Alayeto, cayeron frente a Llaguno y Amatriain, que las esperan ahora en la final de mañana.

De hecho, desde el primer torneo de la temporada, disputado en Santander a principios de año, no estaban ausentes en la final ni las gemelas ni Tenorio y Marrero.

Lucía Sáinz y Gemma Triay, por su parte, buscarán mañana su segundo torneo consecutivo, después de llevarse el título en Granada, precisamente ante la misma pareja a la que han eliminado hoy.