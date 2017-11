Nadal, triunfo y número uno; Dimitrov, Del Potro y Cilic también avanzan

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El tenista español Rafael Nadal cerrará el año 2017 como número uno de la clasificación de la ATP tras su triunfo ante el surcoreano Hyeon Chung por 7-5 y 6-3 que, además, le sitúan en los octavos de final del Masters 1000 de París igual que al argentino Juan Martín del Potro, Roberto Bautista, el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Marin Cilic o el belga David Goffin, otros cabezas de serie que también progresaron.

Sin embargo, por el camino quedaron el alemán Alexander Zverev, el francés Jo Wilfried Tsonga, el español Albert Ramos o el sudafricano Kevin Anderson.

Nadal acabó con la resistencia de Hyeon Chung en una hora y 49 minutos para lograr el triunfo que necesitaba para acabar el año, matemáticamente, como número uno. A sus 31 años, Nadal se convertirá así en el jugador de mayor edad en acabar el año al frente de la ATP y en el primero que lo hace superados los 30 años.

Los 1.550 puntos que le saca de ventaja al suizo Roger Federer, segundo de la lista mundial, son ya insalvables para que éste logre el cetro en el torneo Masters de Londres aún si lo ganase.

Nadal se enfrentará en octavos al uruguayo Pablo Cuevas, verdugo del español Albert Ramos, decimoquinto cabeza de serie, al que remontó por 6-7(5), 7-6(1) y 6-2.

El argentino Juan Martín del Potro se erigió en uno de los candidatos de la competición. Pretende reunir los méritos suficientes para llegar al Masters de Londres y arrolló al portugués Joao Sousa por un doble 6-2.

El tenista de Tandil jugará con el holandés Robin Haase, que protagonizó una de las sorpresas de la jornada al apear del torneo al alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, por 3-6, 6-2 y 6-2.

También cumplió el búlgaro Grigor Dimitrov. El sexto favorito no tuvo contratiempos ante Richard Gasquet 86-4 y 6-4) y se verá las caras en octavos con el estadounidense John Isner, noveno cabeza de serie, que protagonizó ante el argentino Diego Schwartzman el choque más equilibrado de la sesión. Ganó el norteamericano por 7-6(2), 6-7(11) y 6-3.

Marin Cilic, tercer preclasificado, no tuvo contratiempos ante su compatriota Borna Coric, al que superó por 6-4 y 6-3 para citarse con el español Roberto Bautista, decimocuarto, que batió al francés Jeremy Chardy por 6-4 y 6-1.

David Goffin, séptimo, sufrió para eliminar al local Adrian Mannarino. Necesitó el belga tres sets (6-2, 2-6 y 6-3) para situarse en la tercera ronda del torneo, donde se medirá al francés Julien Benneteau, invitado de la organización, que proporcionó una de las sorpresas de la sesión al eliminar a su compatriota Jo Wilfried Tsonga, décimo favorito, en tres sets (2-6, 7-6(4) y 6-2)

El francés Lucas Pouille acabó con las expectativas del español Feliciano López, que no tuvo opción. El galo se impuso por 6-3 y 6-4. Jugará contra el estadounidense Jack Sock, que superó al británico Kyle Edmund por 4-6, 7-6(4) y 7-6(5).

Fernando Verdasco también progresó. Eliminó al sudafricano Kevin Anderson, undécimo cabeza de serie, por 5-7, 6-4 y 7-5. El austríaco Dominik Thiem.