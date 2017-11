Del Potro: ´Mi descanso va a ser positivo´

París, 3 nov (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro, que se quedó hoy sin billete para la Copa de Maestros de Londres al caer ante el estadounidense John Isner en los cuartos de final del Masters 1.000 de París, dijo que su descanso será "positivo" y que no se imaginaba acabar el año tan alto en el ránking.

"Mi descanso va a ser positivo. La verdad que hace dos meses era otra situación la mía, y acabar el décimo, undécimo o decimosegundo del mundo, la verdad que era algo que nunca imaginé después de mi vuelta al tenis", dijo a los periodistas el tenista de Tandil.

De su ausencia en el torneo de Londres, reconoció que era una posibilidad que le rondaba -debía ganar a Isner y luego esperar un triunfo de Fernando Verdasco sobre Jack Sock-, pero asumió que, en caso de que se hubiese clasificado, no habría acudido en las mejores condiciones físicas.

"Tengo cansancio, en la espalda, las piernas, no solo es la muñeca. Es un dolor lindo, porque es un dolor que viene de la competencia, de los partidos ganados, y es algo que extrañaba mucho", comentó.

Del Potro, de 29 años y 17º del mundo, cedió ante Isner en dos horas y 10 minutos en tres mangas, por 6-4, 6-7 (5) y 6-4.

"Con otro jugador habría sido un partido más jugado, pero él tiene un saque que todos conocen, y partiendo de esa base se hace muy difícil jugar contra él", opinó.