Sock y Krajinovic se juegan la corona en París con Carreño pendiente

París, 4 nov (EFE).- El estadounidense Jack Sock, número 22 del mundo, y el serbio Filip Krajinovic (77º) se clasificaron hoy para la final del Masters 1.000 de París de cuyo resultado estará mañana muy pendiente el español Pablo Carreño, pues su participación en las finales de Londres dependerá de que Sock caiga ante el serbio.

La de Sock y Krajinovic es una final que pocos esperaban. Todos los top 10 que vinieron fueron cayendo, bien por lesión, como el número uno del mundo, el español Rafa Nadal, o por eliminación, como el croata Marin Cilic, el alemán Alexander Zverev, el búlgaro Grigor Dimitrov, el austríaco Dominic Thiem, el belga David Goffin y el propio Carreño.

La sorpresa mayúscula es sin duda Krajinovic, un serbio desconocido para el gran público que a sus 25 años disputará su primera final en el circuito ATP.

Procedente de la fase de clasificación, en la que venció al japonés Yuichi Sugita, en el cuadro principal ganó al estadounidense Sam Querrey (13º del mundo), al francés Nicolas Mahut (111º) y se benefició en los cuartos de la retirada de Nadal.

En las semifinales de hoy dio el do de pecho ante un especialista en piso duro como el estadounidense John Isner, decimocuarto del mundo.

Con un saque notable y un revés demoledor, Krajinovic superó al gigante estadounidense en tres sets, por 6-4, 7-6 (2) y 7-6 (5), en dos horas y 28 minutos.

Ante la prensa, el serbio recordó su calvario con las lesiones, en el hombro y la muñeca derecha, y su estrecha relación con un mito de su país, Novak Djokovic.

"Sufrí mucho. Tuve que superar graves lesiones en mi carrera, pero permanecí tranquilo. Sabía que llegaría el día en que todo regresaría a su sitio", relató el jugador.

Krajinovic tendrá mañana enfrente al dinámico Jack Sock, el 22º del mundo.

El estadounidense Sock, que eliminó en los cuartos de final al español Fernando Verdasco, venció en dos sets, por 7-5 y 6-2, en una hora y 18 minutos al local Julien Benneteau (83º del mundo), y jugará la quinta final de su carrera, la primera de un Masters 1.000.

La victoria de Sock deja pendiente de un hilo la participación del español Pablo Carreño en el Masters de Londres que comienza el próximo 12 de noviembre.

Carreño, que se benefició de la derrota de Isner, ocupa la octava y última plaza de este prestigioso torneo de fin de temporada, pero la perderá en caso de que el estadounidense gane mañana el torneo de París y suceda en el palmarés al británico Andy Murray.

"Para ser sincero, no tenía ni idea que podía estar en Londres si ganase el torneo (de París). No sabía que estuviese tan cerca", manifestó Sock, vencedor de los torneos 250 de Estocolmo (2015 y 2016), Houston (2016) y Auckland (2016).