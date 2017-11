Pablo Carreño: "Este año creo que he acelerado en mi carrera"

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 21 nov (EFE).- El tenista español Pablo Carreño, número 10 de la clasificación mundial, ganador en Estoril (Portugal) y semifinalista en el Abierto de Estados Unidos esta temporada, dijo a EFE que este año ha "acelerado" en su carrera y espera "seguir haciéndolo" el próximo.

"Este año creo que hemos acelerado bastante, hemos apretado muy fuerte y el año que viene esperamos seguir haciéndolo", manifestó Carreño en una charla con EFE durante un acto publicitario de una marca de coches de la que es embajador.

El tenista gijonés, de 26 años, reconoció que la campaña ha superado todas sus expectativas, con el triunfo en Estoril, las semifinales en el 'Open USA', los cuartos de final en Roland Garros o la participación en las Finales ATP de Londres en sustitución de su compatriota Rafael Nadal.

"La verdad es que ha sido una temporada mejor de lo que me podía imaginar en un principio. El objetivo era estar en el 'top 20' y al final he acabado el 10 del mundo", explicó.

El tenista asturiano reconoció que el trabajo realizado esta campaña fue "muy bueno", aunque recordó que también lo fue el año anterior, en el que ganó en Moscú y Winston-Salem, y se colocó entre los 30 mejores tenistas del circuito.

"Este año los resultados han llegado desde el principio, lo que me ha hecho tener más confianza en uno mismo, creer que podía llegar más lejos, cambiar los objetivos para ser un poquito más agresivo. Hay que seguir en esta línea", declaró.

A Pablo Carreño le cuesta elegir el mejor momento de este año 2017.

"Es difícil, porque ha habido muchos momentos buenos, pero quizás las semifinales del 'US Open' porque fue importante, algo muy bonito, pero también los cuartos de final de Roland Garros, las semifinales de Indian Wells y cómo no, debutar en la Copa de Maestros", respondió.

En el Abierto de los Estados Unidos dejó por el camino al estadounidense Evan King, el británico Cameron Norrie, el francés Nicolas Mahut, el canadiense Denis Shapovalov y el argentino Diego Schwartzman, pero se quedó a las puertas de la final al caer contra el surafricano Kevin Anderson.

"Era un partido muy importante, era difícil de encarar. Al principio estuve muy bien, jugando muy bien, quizás Anderson empezó poco a poco el partido. Yo empecé más enchufado, gané el primer set y fue una pena que el partido se escapara, pero las sensaciones de ese torneo fueron muy buenas y la experiencia inolvidable", rememoró.

Si hubiera superado aquel encuentro se hubiera encontrado en la final con Rafa Nadal.

"Prefiero no imaginármela (risas). No, pero hubiera sido muy bonita, el hecho de jugar contra Rafa, que fueran dos españoles. Son cosas que hay que intentar hacer y no pensar en ello. No se pudo dar, no pasa nada y ojalá haya otra oportunidad", dijo.

Antes, en mayo, sí se encontró con el actual número uno del mundo en Roland Garros, donde tuvo que retirarse en el segundo set por problemas abdominales, en una temporada en la que también tuvo problemas en un dedo de la mano izquierda.

"Las lesiones son parte de la temporada, ha habido muchos jugadores este año que se han lesionado. Yo también he tenido lesiones, por suerte no tan graves como han tenido (el serbio Novak) Djokovic o (el Andy) Murray, pero he estado prácticamente tres meses de competición fuera por eso y es también complicado", explicó.

A la Copa de Maestros, las Finales ATP disputadas la semana pasada en Londres, llegó como reserva de Rafa Nadal y acabó jugando por los problemas en la rodilla derecha del manacorí.

"Vas como reserva, sin saber si jugarás o no, o cómo prepararlo. Al final tuve la suerte de poder debutar el segundo día, el segundo partido, y la verdad es que muy bien, muy contento porque fue un gran partido. Disfrutó mucho el público y yo también disfruté en la pista", señaló Carreño.

Aunque sufrió dos derrotas, contra el austríaco Dominic Thiem y el búlgaro Grigor Dimitrov, que acabó llevándose el torneo, Carreño se muestra satisfecho de su primer contacto con el torneo de 'maestros'.

"El trabajo ya estaba hecho, era solo una recompensa a todo el trabajo que hicimos", destacó el tenista español, al que le encantaría volver el año que viene.

"Ojalá que pueda, va a ser muy difícil, es un torneo en el que solo están los privilegiados, pero ojalá pueda estar ahí otra vez", dijo.

Carreño forma parte de un grupo de jóvenes jugadores que han dado el salto esta temporada, como el búlgaro Grigor Dimitrov (26 años), el belga David Goffin (26), el alemán Alexander Zverev (20), el austríaco Dominic Thiem (24) o el británico Jack Sock (25).

"Está costando que jugadores jóvenes vayan despuntando, es verdad que ahora no se despunta tan joven como antes, pero bueno, este año en el Masters ha habido varios debutantes, la final la ha ganado Dimitrov que tiene mi edad, Goffin tiene un año más, por ahí estaban Thiem, Zverev... Creo que hay jugadores de sobra para en cuanto (el suizo Roger) Federer, (Rafa) Nadal y esos jugadores se retiren la gente siga disfrutando del tenis", comentó.

No obstante, ese cambio generacional parece lejano, en vistas de los dos Grand Slam ganados por Nadal (Roland Garros y Estados Unidos) y los otros dos de Federer (Australia y Wimbledon).

"Parece que no se les acaba nunca la gasolina, que no gripa el motor", bromeó Carreño.

"Pero mientras podamos sigamos disfrutando, porque ver a Federer o Nadal jugando es un placer, y es bueno para el tenis que sigan", añadió.

El tenista gijonés no tiene más que elogios para Rafa Nadal, cuya temporada califica como "increíble".

"Ha vuelto a demostrar que es Rafa, que es un jugador único y que por mucho que le den por muerto va a seguir reviviendo", finalizó.

Pablo Carreño conversó con EFE en el Circuito del Jarama de Madrid, en un acto de la marca Peugeot, de la cual es embajador, junto con el tenista David Ferrer, el bicampeón de 'rallyes' Carlos Sainz y la cantante Edurne, con los que disputó una carrera de dos vueltas a bordo de un Peugeot 308 GTi.