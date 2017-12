La tenista francesa Marion Bartoli anuncia su vuelta a la competición oficial

La tenista francesa Marion Bartoli anunció hoy que prepara su regreso a la competición oficial para el próximo marzo, más de cuatro años después de su despedida de las pistas.

"Va a ser un gran desafío, pero espero estar lista para marzo", dijo en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

Bartoli, de 33 años, anunció su retirada en agosto de 2013, en el mejor momento de su carrera deportiva y cuando había logrado ocho títulos en el circuito de la WTA, el más importante de ellos en Wimbledon.

"No puedo jugar más de 45 minutos porque mi cuerpo ya no me responde. Me siento dolorida y agotada", dijo entonces en una conferencia de prensa en Cincinnati tras perder de forma sorpresiva en la segunda ronda por 3-6, 6-4 y 6-1 ante la rumana Simona Halep.

Bartoli señaló ahora que su primer objetivo es el torneo de Miami que se disputará entre el 19 y el 26 de marzo próximo.

"Estoy deseando estar de nuevo en las pistas y sentir de nuevo vuestro apoyo, especialmente en París, por supuesto en Roland Garros, pero también en la Copa Federación y Wimbledon", añadió la jugadora.

Hace poco más de un año, en julio de 2016, preocupó al mundo del deporte tras revelar en el programa de televisión británico "This Morning" que había temido por su vida, después de contraer un misterioso virus que le hizo perder casi 20 kilos.