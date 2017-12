David Marrero: Ha sido mi peor año deportivo, pero mi tercer hijo me motiva

Las Palmas de Gran Canaria, 28 dic (EFE).- El tenista grancanario David Marrero, exjugador de Copa Davis y que llegó a ocupar el puesto número 5 mundial en dobles, reconoce haber padecido una temporada nefasta, pero añade que el reciente nacimiento de su tercer hijo le motiva para ascender puestos en el ranking.

El jugador natural de Telde vive unos días tan ajetreados como felices después de que el pasado 23 de noviembre naciese David junior, hermano menor de los mellizos Germán y Martina, de año y medio.

"El año ha sido inmejorable al nacer mi tercer hijo, pero profesionalmente ha sido el peor de los últimos 15, porque he cambiado mucho de pareja al no adaptarme a ningún compañero y porque aparecieron las lesiones, con lo que perdí confianza y motivación", explica en una entrevista con Efe.

Debido a ello, Marrero concluyó la temporada en el puesto número 77 en dobles.

"Las perspectivas para 2018 son buenas, porque el nacimiento de mi tercer hijo me ha dado ganas y motivación para seguir luchando y situarme entre los puestos 20 al 25", dice.

Asimismo, confía en ganar algún título ATP como ya hizo en temporadas precedentes, exceptuando esta última.

"En abril cumpliré 38 años, pero estoy con muchas ganas de alargar mi carrera para que mis hijos me vean jugar, y creo que me quedan dos o tres años más. En el futuro me gustaría seguir vinculado al tenis, pero no sé si montar mi propia escuela o asociarme a alguien", señala.

Establecido desde 2010 en Gran Canaria, donde entrena a las órdenes de Dominic Conde y junto a Cameron Henricy, "un chaval muy jovencito que tiene muchas posibilidades", Marrero cambia de pista en función de la superficie en la que vaya a disputar los torneos.

"En tierra entreno en el Club Open Gran Canaria; en rápida lo hago en el Club Conde Jackson, y cuando juego en una superficie más rápida como la de Wimbledon me preparo en Tafira, que me hace especial ilusión porque es el club de Julián Fresno, quien me entrenó en mi infancia", indicó.

El jugador cree que hoy en día hay buenas instalaciones y técnicos, además de un buen clima para entrenar en la isla, aunque matiza que si un joven quiere ser profesional del tenis debe salir, debido a la falta de torneos relevantes en Gran Canaria.

Asimismo, de cara a la próxima temporada su idea era jugar con su amigo Fernando Verdasco, aunque la posición de David en el ranking mundial no lo posibilita.

"Espero sumar bastantes puntos en los primeros meses de 2018 y que volvamos a actuar juntos. Empezaré jugando con el alemán Begemann y luego con Íñigo Cervantes, y ya veré qué pasa después. Tampoco descarto volver a disputar la Copa Davis, y de hecho llamé a Sergi (Bruguera, capitán español), para decirle que sigo entrenando fuerte", revela.

Por otra parte, David Marrero se congratula de que el hasta ahora presidente de la Federación de Gran Canaria, Antonio Martín, haya dejado el cargo.

"El daño que le ha hecho al tenis grancanario este hombre es una cosa de locos. Afortunadamente ya se fue, y ahora veremos cómo gestiona su sustituto la deuda que dejó. A mí me gustaría presidir la Federación, pero para eso debo estar plenamente afincado aquí", indica.

El tenista critica duramente a Martín, a quien acusa de haberse "cargado la ilusión de los niños".

"No sé por qué una persona a la que no le gusta el tenis ha sido presidente. Este tipo ha sido un sinvergüenza", opina.