El argentino Schwartzman comienza la temporada con derrota ante Dolgopolov

Redacción deportes, 31 dic (EFE).- Diego Schwartzman, mejor argentino en 2017, comenzó la temporada con una ajustada derrota ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov, en la primera ronda del torneo de Brisbane (Australia).

Schwartzman, vigésimo sexto de la clasificación mundial ATP y sexto cabeza de serie, había ganado al ucraniano en Buenos Aires en 2016 en su único enfrentamiento previo, pero en la pista australiana cayó por 6-4 y 7-6 (3).

Dolgopolov se enfrentará en la segunda ronda al ganador del partido entre otro argentino, Horacio Zeballos, y un jugador procedente de la previa.

En el cuadro femenino destacó la retirada de la francesa Caroline García, cuarta favorita, ante su compatriota Alize Cornet cuando el marcador registraba igualdad a una manga (6-3 y 3-6).

"Desde el principio del partido sentí dolor en la parte baja de la espalda", explicó en declaraciones facilitadas por la WTA. "Me fui sintiendo peor y al final ya no podía moverme. No había forma de seguir jugando", lamentó.

Alize Cornet se medirá en la segunda eliminatoria con la croata Mirjana Lucic-Baroni, verdugo de la alemana Tatjana Maria, por 6-4, 4-6 y 6-0.

La letona Anastasija Sevastova, séptima preclasificada, se deshizo de la australiana Samantha Stosur, por 6-1 y 6-3.

La serbia Aleksandra Krunic, por su parte, triunfó ante la alemana Carina Witthoeft, por un ajustado 7-5 y 7-6 (2).

Ella será la primera oponente de la española Garbiñe Muguruza, primera cabeza de serie en Brisbane.

- Resultados de la jornada:

- Individual masculino, primera ronda:

Alexandr Dolgopolov (UCR) a Diego Schwartzman (ARG, 6), 6-4 y 7-6 (3).

Alex de Minaur (AUS) a Steve Johnson (USA), 7-6 (7) y 6-4.

- Individual femenino, primera ronda:

Alize Cornet (FRA) a Caroline Garcia (FRA, 4), 3-6, 6-3 y retirada.

Anastasija Sevastova (LET, 7) a Samantha Stosur (AUS), 6-1 y 6-3.

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) a Tatjana Maria (ALE), 6-4, 4-6 y 6-0.

Aleksandra Krunic (SRB) a Carina Witthoeft (ALE), 7-5 y 7-6 (2).

Ajla Tomljanovic (CRO) a Destanee Aiava (AUS), 6-1 y 6-4.

Ana Konjuh (CRO) a Kiki Bertens (HOL), 6-1 y 6-2.