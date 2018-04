Feliciano López: "Me encantaría que Federer volviera a jugar en Madrid"

Feliciano López, director adjunto de la próxima edición del Open de Madrid de tenis, ha confesado que le gustaría que el suizo Roger Federer participara en el Mutua Madrid Open antes de retirarse.

"Es una pena que Federer no esté en el Open, porque la temporada de tierra es igual de importante que la de hierba o la de pista rápida", ha manifestado López sobre la ausencia del tenista suizo en el torneo celebrado en Madrid. "Personalmente, antes de que se retire, me encantaría que volviera a jugar aquí", ha añadido.

López también ha comentado que, al igual que cualquier otro tenista de elite, Federer debería "respetar el circuito" y "competir todo el año". En relación a ello, Gerard Tsobanian, presidente del Mutua Madrid Open, ha expresado que "un jugador que no compite todo el año difícilmente puede considerarse un competidor activo".

Feliciano López, que se estrena este año como director adjunto del Mutua Madrid Open, ha confesado que para él es muy especial formar parte de la organización del torneo.

"Esto es una familia y me siento muy privilegiado de poder formar parte de ella", ha confesado el tenista, que recogerá el testigo del actual director del Open de Madrid, Manolo Santana, con miras a ocupar dicho cargo en la edición del año que viene.

"Es algo muy bonito y muy especial para mi, aunque no sepa cuando me voy a retirar", ha expresado López en un coloquio ofrecido por Europa Press. Este será el último año del tenista como jugador del Open de Madrid, ya que la ATP no permitirá su participación el año que viene al ser el director del torneo.

En el coloquio, Feliciano López ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Manolo Santana, quien le dio la oportunidad de participar por primera vez en el Open de Madrid hace dieciocho años. "Ha sido un torneo muy importante en mi carrera deportiva y mi vida. Manolo ha sido una referencia para todos nosotros, y fue quien nos abrió camino en el mundo del tenis", ha declarado.

Por su parte, Santana ha comentado que para él es "una satisfacción enorme representar a un torneo tan importante como el de Madrid", del que este año será Presidente de Honor.

El torneo celebrará su decimosexta edición del 4 al 13 de mayo. Como novedad, el Open de Madrid será el primero en retransmitir los partidos en 360 grados a través de gafas de realidad virtual.