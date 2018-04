Sandgren derrota a Karlovic y llega a su primera final de ATP

Houston (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El estadounidense Tennys Sandgren venció hoy por 7-6 (2 y 7-6 (4) al veterano croata Ivo Karlovic y alcanzó la final del Torneo de Houston, Masters 250 de la ATP, que se disputa sobre pista de arcilla en el River Oaks Country Club.

Sandgren, verdugo de los argentinos Nicolás Kicker en segunda ronda y de Guido Pella en los cuartos, jugará su primera final de la ATP contra el ganador del segundo partido de semifinales que esta tarde disputan los también estadounidenses el actual campeón defensor Steve Johnson, sexto cabeza de serie, y el joven Taylor Fritz.

El partido entre Sandgren y Karlovic, primer duelo que tuvieron como profesionales, que duró una hora y 38 minutos, se decidió con los "breaks" que el tenista estadounidense hizo en los desempates y que le permitieron conseguir los tantos decisivos.

Sandgren, de 26 años, número 56 del mundo, a pesar que consiguió cinco "aces" y cometió otras cinco dobles faltas, por 10 y 1, respectivamente, de Karlovic, su juego desde el fondo de la pista fue mejor y el resto en los "tie breaks" hizo la diferencia.

La derrota de Karlovic, de 39 años, le impidió ser el finalista más veterano en un torneo de la ATP desde que el australiano Ken Rosewal jugó la de Hong Kong y ganó el título en 1977, a la edad de 43 años.

Karlovic con su triunfo en cuartos de final por 3-6, 6-2 y 6-3 al australiano Nick Kyrgios, cuarto cabeza de serie, lo convirtió en el jugador más veterano que alcanzaba una semifinal en un torneo de la ATP desde que lo logró el estadounidense Jimmy Connors, en San Francisco, en 1993.

Mientras que Sandgren, que hace un año había conseguido calificar para su primer sorteo principal en el torneo de River Oaks Country Club, ahora espera rival para luchar por el título.

"Es algo de lo que me siento orgulloso por ver la manera como he progresado en mi juego y además llegar a la final en este torneo es también algo muy especial", destacó Sandgren, que dijo que no tenía predilección por el posible rival que le podía tocar. "Tanto Johnson como Fritz son buenos amigos y grandes jugadores".

Además sea cual sea el rival en la final para Sandgren será el primer duelo entre ellos como profesionales.

El Torneo de Houston, único que se disputa sobre superficie de arcilla, reparte premios por valor de 557.050 dólares y 250 puntos para la clasificación mundial de la ATP.