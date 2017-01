José Carlos Jaenes: La solución está aquí 

Elegido entre 334 proyectos de toda Europa por una de las agencias de la UE, con una financiación de medio millón de euros, respaldado e impulsado por profesionales de varios países con un gran prestigio mundial en psicología del deporte y liderado desde Sevilla por el profesor e investigador de la UPO José Carlos Jaenes Sánchez, el proyecto PSYTOOL/Sport Psychology aparece como embrión de un objetivo muy ambicioso: acabar con las malas prácticas, el dopaje, los amaños, el racismo o la desigualdad en el deporte y promover el respeto, la igualdad y la no discriminación. Un objetivo de plena actualidad tras lo sucedido en las últimas semanas en el mundo del deporte, con especial incidencia en el fútbol.

Un proyecto de ámbito mundial, que tiene a Sevilla como punto de partida, que pretende involucrar desde instituciones académicas a federaciones, clubes deportivos, técnicos y hasta a los mismos padres, es decir, a la sociedad en general en todos los países. Y que, con una clara visión de futuro, pretende dejar en la capital hispalense un legado de incalculable valor: una Fundación del Deporte que quiere ser "la semilla" a partir de la cual se propague una forma de trabajar que acabe con las lacras del deporte en todo el mundo.

"Para mí esto siempre ha sido parte de mi vida. Es algo que aprendí cuando era joven, con gente que me enseñó que se puede llegar lejos sin hacer cosas sucias. Y eso es lo que intentamos transmitir", asegura José Carlos Jaenes, promotor de la idea, director e impulsor del proyecto, que parte de esta educación personal y de lo que ve cada día en el mundo del deporte (doping, violencia, amaños€), para querer un futuro mejor. "Quiero que la gente entienda que PSYTOOL no quiere hablar en negativo, lo que buscamos no es sólo eliminar conductas, sino la promoción de valores. ¿Por qué hablamos de valores y no de otras cosas? Porque el deporte tiene que ser educativo. Queremos que los chicos comprendan que ganar y perder forma parte del juego. Son valores esenciales en una sociedad que se dedica a la recompensa rápida, en la que hay que promocionar muy pronto a los niños... Las cosas que perduran son las que tienen proyección a largo plazo y para eso hay que saber esperar. No se puede ser cantante o chef con 13 años. La gente se queda en que han llegado tres, pero me gustaría saber cuántos hemos destruido porque les han puesto unas exigencias a las que no llegaban", analiza.

La herramienta clave

Unas reflexiones que tienen su plasmación en esa herramienta que se va a presentar a comienzos de este mes de febrero y con la que se quiere empezar a construir un futuro mejor en el mundo del deporte.

Y en unos Agentes de Cambio, con una formación especial, para que detecten situaciones como las ya mencionadas, sepan cómo intervenir en estos casos y, asimismo, sean capaces de establecer planes de promoción y formación para deportistas, padres o entrenadores. "Hemos creado una herramienta informática, que tiene una serie de cursos colgados para formar a estos agentes de cambio. Se les va a dar una formación para detectar situaciones peligrosas y que llevan a discriminación, falta de igualdad... pero, sobre todo, les va a enseñar unos protocolos para saber cómo actuar ante estos casos. Ahora mismo tenemos casos como el de Millán y Antonio Peñalver. Si alguien hubiera sabido cómo actuar entonces no hubiera llegado tan lejos. A veces sabemos que pasan cosas, pero no sabemos qué hacer. Vamos a crear protocolos para que la persona que detecta este tipo de cosas sepa organizar la información, sepa dónde tiene que ir, con quien tiene que hablar€ y cómo se maneja todo eso para cortar toda esa situación de raíz", asegura Jaenes, quien explica en qué va a consistir esta formación: "Se trata de una plataforma donde hay una serie de lecciones, de dopaje, de ética en el deporte, del rol del entrenador para salvaguarda de los valores en el deporte€ Hay lecciones de cómo hay que actuar en estos casos, muy directas e intuitivas, y con esa formación vamos a poner a estos agentes en los campos y, en éstos, se van a dedicar a formar niños, enseñar cosas que son tolerables y que no, a formar entrenadores y también formas de comunicarse, porque a veces estamos agrediendo al comunicarnos. Todo eso no tiene cabida en el deporte. Vamos a comprobar que una persona que tiene ideas sobre unos conceptos, si después de recibir el curso los conceptos cambian o no. Y los que tienen disposición al cambio son los agentes que nos interesan porque pueden creer que este sistema funciona", advierte. Por lo pronto tienen socios, aparte de en España, de Suecia, Inglaterra, Portugal o Italia, han encontrado respaldo de clubes como el Sevilla F.C. y el Sporting luso, de Qatar, de instituciones españolas, italianas, suecas... y, con todo el trabajo realizado, van a presentar las conclusiones en el 14th Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte (ISSP) que se celebra en julio en Sevilla.

Un legado para Sevilla

Pero, y después ¿qué? "Cuando acabe el Congreso no queremos que todo el mundo se vaya de Sevilla feliz porque todo haya salido bien. La cuestión es qué le vamos a dejar a la ciudad después de estar trabajando en esto desde marzo de 2012. Una Fundación del Deporte. Ésta es mi llamada. Queremos crear una institución en la que involucremos a la ciudad y a gente experta en darle un reconocimiento a esos padres que son sanos y han trabajado porque haya un deporte en su barrio, a esas personas que están anónimamente en sitios donde no se les va a conocer, a esos directivos de barrio, de pueblo, esos políticos y esas instituciones que ayudan a promover esas cosas sanas y que son desconocidos. No sé dónde vamos a llegar pero con ese germen vamos a empezar". Un objetivo ambicioso, de "Premio Príncipe de Asturias". Ese es, nada menos, el objetivo.