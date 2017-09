Ban Ki-moon "asegura" que los atletas podrán ir a PyeongChang "sin temores"

Lima, 14 sep (EFE).- El surcoreano Ban Ki-moon, nuevo presidente de la Comisión de Ética del COI, se estrenó en el cargo con una reafirmación de PyeongChang, en su país, como sede "segura" de los Juegos Olímpicos de invierno del próximo febrero, donde los deportistas podrán competir "sin temores".

"He oído que hay cierta preocupación respecto a si los Juegos de invierno de PyeongChang del año próximo serán seguros. Puedo asegurar que será un sitio en el que todos los deportistas de la comunidad internacional podrán demostrar sus habilidades sin temores", dijo Ban al salir de la reunión del COI en Lima donde se votó su nombramiento.

Las pruebas nucleares efectuadas por el régimen de Corea del Norte, la última este mismo mes, causaron preocupación entre algunas delegaciones que asistirán a los Juegos de invierno, cuya sede esta a solo 80 kilómetros de Corea del Norte.

Múnich (Alemania) y Sochi (Rusia) llegaron a mencionarse en algunas informaciones como sedes alternativas en caso de que no estuviera garantizada la seguridad en PyeongChang.

El COI, que comenzó el pasado sábado una semana reuniones en Lima, ha insistido casi a diario en que no hay un plan B y los Juegos serán en Corea del Sur, tal y como está previsto.

"Ha habido casos en el pasado", dijo Ban Ki-moon sobre la tensión política. "Cuando hablamos de deportes, no hay fronteras, no hay diferencias ni ideologías, y cuando ha habido Juegos e intercambios entre el norte y el sur no surgieron preocupaciones".

Ban mencionó varios ejemplos de equipos deportivos de una Corea que compitieron en la otra "y fueron recibidos de forma muy cálida".

"Incluso se cantaron los himnos nacionales", añadió.

"Nos aseguraremos de que PyeongChang sea un gran sitio para que los deportistas puedan demostrar sus habilidades atléticas", reiteró.

Ban recordó asimismo que "el gobierno de Corea del Sur trabaja muy de cerca con muchos países como Estados Unidos y con los miembros del Consejo de Seguridad para resolver este asunto nuclear en Corea del Norte tan pronto como sea posible".

Los Juegos de invierno se inaugurarán el 9 de febrero de 2018. Se prolongarán hasta el 25 de ese mes. Los Paralímpicos serán del 8 al 18 de marzo.