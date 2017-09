Rotterdam cruza la puerta grande del Mundial, siempre exitoso para España

Rotterdam (Holanda), 14 sep (EFE).- La localidad holandesa de Rotterdam debutará este fin de semana en el calendario del Mundial de triatlón y lo hará por la puerta grande, al albergar la Gran Final de la vigésima novena edición del campeonato, que desde 2009 se disputa por etapas, en lugar de resolverse en una sola jornada.

El Mundial de triatlón, en el que España cuenta tres campeones -los gallegos Iván Raña y Javier Gómez Noya; y el mallorquín Mario Mola, que tomarán la salida este sábado en Rotterdam- se disputó por primera vez en 1989, año fundacional de su Federación Internacional (ITU), presidida por la española Marisol Casado, que tomó el relevo, hace nueve años, de su primer mandatario, el canadiense Les McDonald, fallecido la semana pasada.

La localidad francesa de Avignon coronó ese año a los primeros campeones: el estadounidense Mark Allen y la neozelandesa Erin Baker. Cancún (México) albergó la edición de 1995, antes de repetir en 2002, cuando Raña -nacido hace 38 años en Órdes (Coruña) y ahora centrado en el Ironman- se convirtió en el primer campeón español.

Lausana (Suiza) -que repetiría en 2006- fue, en 1998, la primera sede en Europa, que también albergó Mundiales en Funchal (Madeira), en 2004; y en Hamburgo (Alemania), tres años después; hasta que, a partir de 2009, el certamen pasara a disputarse por etapas, bajo la nomenclatura de 'World Series' o 'Series Mundiales'.

Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie, que viene de ganar el Mundial 70.3 (de media distancia) en Chattanooga (Tennessee, EEUU) el pasado domingo; y que desde el martes ya está en Rotterdam, ganó su primer oro intercontinental en 2008. Justo en la última edición en la que el título se decidía en una sola jornada, en Vancouver (Canadá), y que en chicas capturó la escocesa Helen Jenkins, que de aquella aún competía con su apellido de soltera, Tucker.

Javi -asimismo medallista olímpico de plata en los Juegos de Londres 2012, cuádruple campeón de Europa y Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el año pasado- capturó su primer título seis años después de que lo lograra por primera vez para España su paisano Iván Raña, en Cancún (México), en una edición en la que también se coronó la británica Leanda Cave.

A partir de 2009, el Mundial se empezó a disputar por etapas y Goald Coast (Australia) albergó su Gran Final, que coronó a los primeros campeones en esta nueva versión: el inglés Alistair Brownlee -único doble oro olímpico-, que también lo ganó en 2011, y la australiana Emma Moffatt, que repitió un año después, cuando las Series se cerraron en Budapest con la segunda corona de Gómez Noya.

El astro ferrolano encadenó títulos entre 2013 y 2015, con finales en Londres, Edmonton (Canadá) y Chicago (EEUU) -ediciones en las que Mola capturó un bronce y dos platas-. Con lo que mejoró el récord del británico Simon Lessing, que había ganado cuatro oros antes de la creación de las 'World Series'. En la capital del Reino Unido se colgó el oro la galesa Non Stanford, mientras que en las sedes norteamericanas se coronó la estadounidense Gwen Jörgensen.

Mola, líder del Mundial 2017, sucedió en el historial a Gómez Noya, que centraba el año pasado en los Juegos de Rio de Janeiro (Brasil), a los que tuvo que renunciar, por lesión. Mario ganó oro en Cozumel (México), donde la bermudeña Flora Duffy -a punto de revalidar título- acabó con el reinado de Jörgensen, oro olímpico un mes antes, que se conformó con plata, antes de tomarse un año sabático para ser mamá. Una final recordada por el desfallecimiento de Jonathan Brownlee, hermano menor de Alistair y que también ganó un título, el de 2012, decidido en Auckland (Nueva Zelanda).

Desde 2013, España no sólo festeja el título mundial, sino que acaba con dos de sus hombres en el podio final. El talaverano Fernando Alarza, llamado a ser el siguiente campeón del mundo español, capturó bronce el año pasado: la hoja de servicios del vizcaíno Iñaki Arenal, que asumió el cargo de seleccionador nacional al principio del pasado ciclo olímpico, no puede ser más brillante.

O sí. Porque, de momento, España ocupa, tras las ocho primeras etapas del certamen -en Abu Dabi, Gold Coast, Yokohama (Japón), Leeds (Reino Unido), Hamburgo (Alemania), las canadienses Edmonton y Montreal; y la capital sueca, Estocolmo- los dos primeros puestos del Mundial, con Mola y Gómez Noya; y el cuarto, gracias a Alarza.

Por lo que no es descabellado pensar en un podio final íntegro español este sábado en Rotterdam, con una población de algo más de 620.000 habitantes, un área metropolitana que se acerca a los tres millones y el mayor puerto de Europa -el segundo más grande del mundo-, zona por la que discurrirá el recorrido de la prueba.

Brutalmente bombardeada por la aviación nazi durante la II Guerra Mundial, Rotterdam fue reconstruida en las décadas posteriores al final de la contienda y es una de las urbes más modernas del país.

Deportivamente hablando, su principal referencia es el Feyenoord, club de fútbol que lidera la Eredivisie y disputa la 'Champions League'. A la que regresó este miércoles después de quince años cayó (0-4) en De Kuip ante el Manchester City de Pep Guardiola.

En Rotterdam, de donde también son el Sparta y el Excelsior -los otros dos clubes de la División de Honor holandesa-, nacieron Leo Beenhakker -ex técnico, entre otros, del Real Zaragoza y el Real Madrid-, los futbolistas internacionales Robin Van Persie y Giovanni Van Bronckhorst -actual técnico del Feyenoord; y el tenista Richard Krajicek, único holandés que ganó Wimbledon. en 1996, al derrotar en la final, en tres sets, al estadounidense MaliVai Washington.