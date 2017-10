Iván Raña: "Pues claro que puedo evitar otro triunfo de Frodeno"

Madrid, 10 oct (EFE).- El gallego Iván Raña, primero que ganó un título mundial (2002, en Cancún, México) y dos europeos (2002 y 2003), está considerado el 'padre' deportivo del triatlón en España. Para el que se sigue empleando con éxito, a sus 38 años, en las pruebas de larga distancia.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Kona (Hawái, EEUU), donde el sábado afrontará, de nuevo entre los favoritos, el Mundial de Ironman (3.800 metros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y un maratón -42,195 kilómetros- a pie), Raña explica cómo afronta la prueba de gran fondo más famosa del mundo, su gran objetivo de la temporada.

Pregunta: ¿Con qué sensaciones llega este año a Kona?

Respuesta: Llego con buenas sensaciones, porque creo que le estoy pillando la medida al asunto del entrenamiento, un poquito más específico cada día; y, aparte, conozco la carrera. Y los momentos en los que hay que estar al cien por cien: no simplemente ir a tu ritmo, sino estar con el grupo de delante.

P: ¿Cómo fueron las últimas semanas de preparación, en España?

R: Estuve dos semanas en Lanzarote, en Sun Beach; y luego otro tanto en Madrid, en la Residencia Blume, donde tuve la suerte de que la federación española (FETRI) y, en concreto, Iñaki (Arenal, seleccionador), me dejaron estar, para poder prepararme, con Paquillo (Fernández). Tuve muy buenas sensaciones.

P: Ya lleva unos días allí. ¿Qué tal estas jornadas, en Hawái? ¿Mucho calor? ¿Demasiada humedad?

R: Lo peor es el calor, como siempre. Noto más seca la carretera. De hecho, cuando subimos a la parte más alta del recorrido, recuerdo que el año pasado estaba más verde. Ahora está más seco todo.

P: ¿Qué condiciones se esperan el sábado?

R: Se espera calor; y viento, mucho viento; sobre todo en la parte de retorno (del circuito ciclista).

P. ¿Logrará este año su tercer título seguido el alemán Jan Frodeno (asimismo oro olímpico en los Juegos de Pekín 2008)?

R: Sí, si gana logrará su tercer título; pero primero tiene que hacerlo. Nadie puede asegurar que va a ganar esta carrera, porque hay tantas cosas que tienes que manejar... es tremendo.

P: ¿Quién puede evitar una victoria de Frodeno? ¿La puede evitar Iván Raña?

R: Pues claro, joder (ríe). Si todo sale al cien por cien... no sé si evitarla, pero, por lo menos, va a sudar. Seguro que va a sudar.

P: ¿Quiénes serán los otros favoritos este año?

R: (El estadounidense) Ben Hoffman, (el canadiense) Lionel Sanders, (los alemanes) Andi Boecherer y Sebastian Kienle... (el belga) Freddy Van Lierde, también. Esos creo que son los tíos más duros.

P: ¿Firmaría el podio?

R: Hombre, no estaría mal. Pero ahora mismo prefiero firmar lo que valga. Si valgo un décimo, firmo un décimo. Pero lo guapo de venir aquí es que están los mejores. Y tienes que ir al límite. Lo bueno es saber dónde estás, pero en carrera. No, no firmaría ningún puesto, por ahora.

P: ¿Cómo se imagina el desarrollo de la prueba? ¿Cómo será este Ironman de Hawái?

R: La prueba va a ser muy rápida nadando, con un grupo de diez o de quince; en bicicleta habrá un poco de control, al principio, pero con algún valiente... Creo que en el kilómetro 80 o 90 es dónde se va a hacer daño de verdad en la bicicleta; y los últimos treinta kilómetros, que va a entrar mucho viento, es donde todo el mundo va roto; y donde creo que va a haber algún ataque. Y después de todo eso, nos quedará un maratón entero.

