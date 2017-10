La campeona olímpica Ruth Beitia anuncia su retirada

Santander, 18 oct (EFE).- Ruth Beitia, La campeona olímpica de salto de altura en Río 2016, ha anunciado su retirada de la alta competición durante el acto de entrega de esa medalla de oro al museo del Deporte de Santander.

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su otro "50 por ciento", Beitia ha explicado que "dejan" su vida deportiva después de seis "meses muy duros" en los que se ha visto afectada por diversas lesiones, principalmente por una tendinosis en el hombro que le ha causado mucho dolor.

"Me he hecho muchas pruebas a nivel médico", ha explicado la atleta, apuntando que el hombro ha sido el que más problemas le ha dado, porque "tenía contante migración de dolor por todas las articulaciones".

Según ha explicado, las pruebas han descartado que tuviera artritis reumatoide y, después de años padeciendo problemas físicos en el hombro, han revelado que Ruth Beitia está aquejada de una tendinosis del supraepinoso (inflamación que se ocasiona por el roce provocado por los movimientos repetidos de elevación del hombro).

Una lesión que ha hecho, según recuerda la atleta, que el dolor la despertara muchas noches, sin dejarla conciliar el sueño.

Preguntada por el dolor que también le debe producir el anunciar su retirada de las pistas, Beitia ha explicado que ya ha tenido seis meses para asimilarlo. "Ya hemos atravesado el duelo y ya he llorado mucho, ahora toca seguir sonriendo a la vida como siempre he hecho", ha resumido Beitia, junto a un emocionado Ramón Torralbo.

También ha reconocido que este año acudió al último mundial de Londres ya tocada y "sabiendo que era una lotería", porque el dolor no le permitía realizar sus rutinas de salto en condiciones óptimas.

Beitia ha declarado que ha llegado el momento de "llevar a otros aspectos de la vida" todo lo que le ha enseñado el deporte y todos los valores que ha atesorado a lo largo de 27 años en el atletismo.

"Como entrenadora no valgo", ha subrayado al ser preguntada por la posibilidad de que siga la estela de Torralbo y ha matizado que su vinculación con el atletismo pasa actualmente por su pertenencia a la junta directiva de la Federación Española de Atletismo y al Comité Olímpico Español, organismos en los que quiere seguir poniendo su "granito de arena".

Ruth Beitia ha afirmado, en varias ocasiones, que se siente una privilegiada. "En los últimos años hemos recogido los frutos de tantos años de entrenamiento", que culminaron con el mayor de sus logros, un oro olímpico con el que hacia realidad su sueño de subir al podio en unos Juegos Olímpicos.

En este sentido, Torralbo ha opinado que, entre los resultados cosechados por su pupila, no hay que olvidar la "medalla de chocolate" con la que salió de los JJ.OO. de Londres, porque aunque fue triste en aquel momento, también fue un acicate para continuar y "gracias a ello", Ruth Beitia no se retiró y ha podido así cosechar sus mejores resultados.

Tanto Ruth Beitia como Torralbo, han valorado también, al margen de las medallas, el premio International Fair Play (Juego Limpio) que le concedió la IAAF por su gesto de consuelo a la italiana Alessia Trost cuando ésta quedo eliminada en la calificación de los campeonatos del mundo.

Torralbo ha destacado que "en una Olimpiada hay muchas medallas pero este galardón solo se lo dan a uno" y no duda de que "hoy se despide el mejor atleta que ha habido en España en todos los tiempos".

Aunque Ruth Beitia se ha mostrado sonriente a lo largo de casi toda la rueda de prensa, al final se ha despedido bañada en lágrimas, al recordar como uno de los momentos más gratificantes de su carrera, el abrazo que se dio con su entrenador tras recibir el oro olímpico.

"No olvidaré en la vida ese abrazo, de decir, lo hemos conseguido", ha evocado Ruth Beitia al tiempo que se volvía a abrazar con Torralbo y reprochaba a los periodistas que "consiguieran" hacerla llorar.

En su retirada, Beitia ha estado también acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que le ha agradecido la "generosidad" de ceder a la ciudad sus "trofeos originales".

Con esta decisión la atleta cántabra pone fin a una dilatada trayectoria en la que además del oro olímpico, destacan sus cuatro títulos de campeona de europa (tres al aire libre y uno en pista cubierta), sumando 16 medallas en competiciones entre olimpiadas, mundiales, europeos y juegos del Mediterráneo.

Con dos Diamond League en su haber, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de 2015, año en el que recibió el Premio Nacional del Deporte y fue declarada "Mejor deportista del año", Beitia deja las pistas de atletismo para, por el momento, continuar con su faceta política como diputada del grupo popular en el Parlamento de Cantabria.