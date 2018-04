Martín Fiz parte con ´ilusión´ a Londres en busca de los six majors

El vitoriano Martín Fiz, que aspira a ser el primer atleta del mundo en ganar en su categoría de veteranos los seis maratones más importantes del mundo -los llamados 'six majors'-, declaró este jueves, antes de partir hacía Londres, que se encuentra "con mucha ilusión" por lograr este "reto personal".

El de Londres (22 de abril) es el único de los seis maratones más importantes que le queda por ganar al fondista español, que ya se ha impuesto en los de Nueva York, en 2015; Tokio, Boston y Berlín, en 2016; y Chicago, en 2017.

El pasado año Martín Fiz fue segundo en Londres con un tiempo de 2h29:32 y sólo cedió ante el francés de origen marroquí Mohamed El Yamani (2h26:36), dos años más joven.

Martín Fiz destacó "la imagen de Miguel Ángel Mostaza, Antonio Prieto, un ídolo y una gran persona, y del seleccionador Luis Miguel Landa, que hizo un equipo campeón del mundo".

El atleta vitoriano habló de la obsesión que tiene a su edad (55 años) de "mantener hábitos de vida saludable y transmitirlos" con este reto que le ha llevado a competir en los maratones más reconocidos de todo el mundo.

"La pasión, la ilusión y la motivación me hace seguir adelante. Esa combinación me hace sentir muy activo. Siempre digo que arriba canas y en las piernas ganas y las tengo al mil por cien", confesó.

"Me he dejado en estos últimos cuatro meses parte de la vida. Me he sentido atleta profesional. No sé si ganaré o no, pero he estado con mucha ilusión y ganas de hacerlo bien. Es un reto personal y quiero ser un poco el referente de los más jóvenes", declaró.

Martín dio su opinión sobre las preferencias que tiene para la carrera londinense. "Prefiero carreras bastante duras porque me adapto a esas situaciones. Lo importante no es participar, solo vale la victoria. Eso da vértigo, pero el nerviosismo siempre ha jugado a favor mío", señaló.

"Si llego a los últimos cinco o seis kilómetros bien tendré posibilidades. He vuelto hacía atrás en el sentido de que es una carrera en la que he estudiado a los rivales. Yo intentaré hacer una carrera dura, a ritmo continuo, pero no quiero obcecarme. El año pasado hice una carrera un poco suicida y al final me dieron por todos los lados", confesó.

José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, destacó que "la posibilidad de ganar los six majors significa mucho".

"Quiero poner en valor el mensaje del deporte para toda la vida sin edad. Martín es un pionero, una leyenda, un referente y un icono. Lo que ha hecho es producto del talento, pero sobre todo del esfuerzo, dedicación, compromiso y entrega", dijo Lete.

"El deporte es su vida y creo que esos objetivos que nos permite el deporte los podemos trasladar a nuestra vida. Te vamos a apoyar desde la distancia y si desfalleces que sepas que hay mucha gente que intentará que llegues a la meta y ganes", apuntó el presidente del CSD.

Durante la recepción que tuvo en el Consejo Superior de Deportes por parte de José Ramón Lete se proyectó un vídeo en el que deportistas como el triatleta Javi Gómez Noya, la nadadora Mireia Belmonte, el atleta Abel Antón o el ciclista Miguel Indurain mandaron un mensaje de apoyo a Martín.