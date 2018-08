Sergio Fernández: "A unos europeos se viene a ganar y no he dado la talla"

Berlín, 9 ago (EFE).- El vallista español Sergio Fernández se mostró decepcionado tras llegar séptimo en la final europea de los 400 metros vallas en los campeonatos de Berlín y dijo que a unos Europeos se viene a ganar y él no ha dado la talla.

"Estoy decepcionado, a unos Europeos se viene a ganar y yo no he dado la talla", dijo Fernández a la prensa poco después de terminar la carrera.

Al atleta español no le sirve consuelo el haber hecho su mejor marca de la temporada, con 48,98.

"Bueno habría sido que no hubiera hecho la mejor marca de la temporada. En un campeonato, plenamente entrenado y con el estadio lleno es lo menos que se puede esperar", explicó.

Tampoco el hecho de haber pasado por diversas lesiones le vale al vallista como excusa.

"Si, es una realidad pero a mi no me sirve de excusa. Sólo me queda reconocer que los otros han sido mejores que yo y darle la enhorabuena a mis rivales", dijo.

Ahora, Fernández piensa mirar hacia adelante, ver lo que se puede mejorar y competir más por fuera buscando rivales de talla mundial porque, añadió, "lo que tenemos ahora en Europa es de talla mundial".

"Lo único que me llevo es que he podido luchar y he podido hacer lo que más me gusta que es correr y saltar vallas pero competitivamente no estoy contento", señaló.