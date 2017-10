El ´Dongfeng´ lidera la flota cuando navega en mar abierto hacia Gibraltar

Alicante 22 oct, (EFE).- El 'Dongfeng' franco-chino de Charles Caudrelier lidera la flota de la Volvo Ocean Race -Vuelta al Mundo por etapas- cuando los competidores han realizado ya el recorrido costero previo de 8 millas (14 km) y han tomado rumbo suroeste

A las 14:00 horas, la flota ha cruzado la línea de salida con mucha igualdad y tanto el 'Mapfre' de Xabi Fernández como el 'Dongfeng se han ido relevando en cabeza de los competidores y nada parecía alterar su domino.

Cuando se llevaban 40 minutos de competición, el 'Mapfre', perseguía a. 'Dongfeng' y por medio de ambos entró el 'Brunel' holandés de Bouwe Bekking con el Code Zero desplegado, al igual que los otros dos rivales y se produjo un 'toque' con las velas.

A raíz de este incidente, el 'Mapfre', que no dejó espacio al 'Brunel' y el barco holandés fueron penalizados y esto dejó ya vía libre al 'Dongfeng, que pasaba primero de nuevo por la línea de salida con 49 minutos, tomando rumbo directo al sur para cubrir el recorrido de la primera etapa hasta Lisboa.

Segundo era el 'Vestas' de Charlie Enright a 23 segundos, seguido del Skalliwag' de David Witt. El 'Mapfre' era quinto a 1:16, el 'Brunel' era sexto a 1:58 y el 'Akzo Nobel', con un tripulante menos a 4:18.

Comienza así el recorrido más largo de la historia de la prueba, con 45.000 millas náuticas (83.300 km), y duro, con 12.500 millas (23.100 km) en el Océano Sur, el triple que en anteriores ediciones.

Serán once etapas en ocho meses con 140 días de navegación pura y 12 puertos para siete equipos con un total de 69 regatistas, 16 femeninos, de 17 nacionalidades, además de siete reporteros a bordo (uno por equipo).

El alto nivel de las tripulaciones lo refrenda el hecho de que catorce competidores ya saben lo que es ganar la VOR; cinco han ganado la Copa América y cuatro son campeones olímpicos.

Hablar de favoritos en estos momentos es algo complicado aunque las actuaciones previas del 'Mapfre' español, ganando las llamadas etapas 'Zero' y 'Prólogo' y la etapa en puerto de la semana pasada le postulan como un serio aspirante.

De sus seis rivales, el equipo franco-chico Dongfeng de Charles Caudrelier, con experimentados regatistas y navegantes oceánicos y de Copa América franceses; entre ellos el navegante Pascal Bidegorry, tras ganar la Fasnet Race, se presenta como otro aspirante.

También el Team Brunel holandés, al mando de Bouwe Bekking, ex patrón del equipo Telefónica, y que contará con el campeón mundial y olímpico neozelandés Peter Burling, compañero de vela olímpica y de Copa América de Blair Tuke, puede tener sus opciones.

El Akzo Nobel holandés, el único equipo con un VO65 de última generación, partía como aspirante, pero los problemas internos del equipo, con el retorno obligado de Simon Tienpont como patrón tras ganar la denuncia que había impuesto, tras sus cese.

Esto ha llevado a la destitución de Brad Jackson, Jules Salter, Joca Signorini y Rome Kirby y que ha provocado que hayan tomado la salida con un tripulante.

Otros equipos como el 'Sun Hung Kai Scallyway' de Hong Kong, al mando del australiano David Witt, con una tripulación inexperta o el 'Turn the Tide on Plastic' de la británica Dee Caffari contará con cinco tripulantes femeninas y el 'Vestas 11Th Hour' dle estadounidense Charlie Enright, con una tripulación que suma 25 participaciones y seis victorias en la prueba, son una verdadera incógnita.