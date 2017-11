La flota, preparada para disputar mañana la etapa en puerto de Lisboa

Lisboa, 2 nov, (EFE).- Los siete equipos competidores de la décimo tercera edición de la Volvo Ocean Race -Vuelta al Mundo por etapas- ya están preparados para disputar mañana, a las 14:00 hora local (15:00 hora española), la regata En Puerto de Lisboa, segunda de la prueba y previa a la salida de la segunda etapa entre Lisboa y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

La regata En Puerto es un recorrido entre boyas (barlovento-sotavento) de aproximadamente una hora de duración y que su recorrido depende del viento reinante sobre el campo de regatas. La previsión para mañana en el estuario del río Tajo frente a la Torre de Belem, escenario de la competición, es de cielo cubierto con posibilidad de lloviznas y viento del suroeste de 14 nudos (26 km/h).

Esto podría llevar a realizar un recorrido de unas 10 millas (18 km) en cinco tramos de dos millas, con salida frente al Dique de Pedrouços, sede del Race Village. y punto de virada antes de llegar al puente del 25 de Abril.

Las regatas En Puerto no suman puntos para la clasificación general de la etapas, pero si que los puntos acumulados son importantes para decidir el vencedor absoluto de la prueba en caso de empate en la general final.

También tiene si importancia en la definición de las tripulaciones, ya que las regatas En Puerto definen los tripulantes con lo que los equipos parten en la siguiente etapa y no hay que olvidar que la segunda etapa entre Lisboa y Ciudad del Cabo, con un recorrido inédito de 7.000 millas (12.970 km) es el primer gran desafío de esta edición.

Después de la victoria del 'Vestas' estadounidense de Charlie Enright en la primera etapa Alicante-Lisboa, los dos grandes favoritos de esta edición, el 'Mapfre' español de Xabi Fernández, segundo en la primera etapa, y el 'Dongfeng' franco-chino de Charles Caudrelier, tercero, no quieren más sorpresas en esta edición.

También será importante conocer la configuración final de la tripulación del equipo 'AkzoNobel' holandés de Simeon Tienpont, que finalizó cuarto la primera etapa con un tripulante menos a bordo después de que tres tripulantes renunciasen a tomar la salida.

Otro equipo, también favorito, el holandés 'Brunel' de Bouwe Bekking, sexto en la primera etapa tras sufrir varios percances en el recorrido, espera no haber sufrido daños de consideración y afrontar la segunda con todas las opciones integras.

Clasificación general etapas en puerto

(Después de la prueba de Alicante)

Equipo Patrón

Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) 7 puntos

Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier (FRA) 6

Vestas (USA/DIN) Charlie Enright (USA) 5

Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) 4

Sun Hug Kai (HKG) David Witt (AUS) 3

AkzoNobel (HOL) Brad Jackson (NZL) 2

Turn on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) 1