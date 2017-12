Vasileia Karachaliou, la promesa de la vela griega tiene "acento canario"

Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).- La regatista griega Vasileia Karachaliou, vencedora de la XIX Semana Olímpica Canaria disputada en aguas de la bahía de Las Palmas, aseguró Efe tras completar un gran año que su meta es conquistar en los Juegos de Tokio de 2020 una medalla que, sin duda, tendrá "acento canario".

Asentada en Gran Canaria desde hace tres años, Karachaliou venció en la clase Láser Radial femenina de la Semana Olímpica y logró además en la isla el Trofeo Manolo Pazos al liderar la clasificación en la modalidad con más participantes, como colofón de una gran temporada en la que también fue subcampeona de la Copa del Mundo y medalla de bronce en el Europeo.

"Cuando empezó la temporada ni mi entrenador (el húngaro Tamas Eszes) ni yo esperábamos estos resultados tan buenos. Mis primeras regatas no fueron buenas, y Tamas me dijo que disfrutase navegando, y que los resultados llegarían", indica.

En la Semana Olímpica Canaria su dominio fue aplastante, aunque considera que no fue nada fácil vencer.

"Hubo mucho y poco viento, y un temporal que originó unas olas muy difíciles de navegar. Fue complicado mantener el barco con velocidad", reconoce.

La regatista de 21 años, que realiza estudios universitarios para convertirse en docente en Educación Primaria, comenzó algo estresada el presente año.

"Tuve poco tiempo para preparar la primera regata en Miami y mucha presión. Este año mi entrenador me diseñó un programa muy estricto y he intentado disfrutar. La vela solo me deja libre septiembre, mes que utilizo para examinarme en Grecia", explica.

La deportista lleva entrenando desde hace tres años en Gran Canaria, donde se siente plenamente a gusto y disfruta del sol y del viento en invierno, aunque está sometida a una dura disciplina, según indica su técnico.

"Entrenamos durante casi todo el día. A las 9.00 estamos en el gimnasio y luego navegamos un par de horas, al igual que por la tarde. Posteriormente hay una reunión técnica, para repasar lo que hemos hecho, y cumplimentamos la preparación con sesiones de yoga, fitness y ciclismo", comenta Tamas Eszes.

Además de entrenar a su pupila, el técnico húngaro creó hace tres años junto a responsables del Real Club Náutico de Gran Canaria un programa de entrenamientos en el mar y en tierra destinado a regatistas de alto nivel que vienen a prepararse a la isla en invierno.

De igual forma, Eszes dice que pretende formar una flota en el club isleño con jóvenes talentos canarios, para que se ejerciten con regatistas locales de alto nivel y con los foráneos que vienen a entrenar a la isla, para configurar un buen equipo de cara a la siguiente Olimpiada de París 2024, que tendrá la sede de vela en Marsella.

Vasileia Karachaliou y su entrenador, que se benefician de que el equipo preolímpico español de Láser tenga su base en Gran Canaria, con lo que pueden entrenar junto a sus componentes desde octubre a marzo, reconocen que en Gran Canaria hay muy buenos regatistas, como Joaquín Blanco, Joel Rodríguez y Martina Reino, entre otros.

La laureada regatista está deseando descansar unos días en su tierra y cumplirá su sueño entre los días 19 y 27 del presente mes, y próximamente también recibirá un reconocimiento por parte del Comité Olímpico Griego por sus logros, antes de comenzar a afrontar la preparación del próximo año.

Vasileia, que en su condición de extranjera no puede recibir subvenciones de los organismos públicos españoles, luce sin embargo en su barco adhesivos con el nombre de Gran Canaria por deferencia a la isla y al Real Club Náutico.