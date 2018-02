Guillermo Molina vuelve a una selección, pero ahora en Italia

Ceuta, 14 feb (EFE).- En el mes de agosto de 2016, el "eterno" capitán de la selección española de waterpolo, Guillermo Molina, anunciaba su adiós al combinado nacional. Lo hacía tras los Juegos Olímpicos de Río y después de quince años vistiendo el gorro español. Ahora, ha decidido volver a la selección, pero a la de Italia.

Guillermo Molina (Ceuta, 1984), que juega en el equipo italiano del Pro Recco, acaba de ser convocado por Italia, por la lesión de Di Fulvio, para la fase de grupos de la Europa Cup, que se disputa este fin de semana.

El seleccionador Alessandro Campagna ha facilitado una lista de 15 jugadores en la que está Guillermo Molina, que ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva en Italia, reside en Génova con su esposa y sus dos hijos y tiene la ciudadanía italiana.

Guillermo Molina se fue de la selección española por la puerta grande, siendo el santo y seña del combinado nacional desde que con 17 años se proclamaba campeón del mundo siendo el benjamín de la selección entrenada por Joan Jané.

Después de quince años, muchos veranos perdidos por concentraciones y competiciones de máximo nivel, Guillermo Molina anunciaba oficialmente en Ceuta que dejaba la selección para dedicarse a su familia, pero ahora ha optado por volver a lucir el gorro de una selección, pero en este caso la de Italia, algo que ya había dejado "caer" en su día.

"Me gustaría jugar por un país que no sólo me ha dado una oportunidad deportiva, sino una familia", decía el verano de 2016 un triste Guillermo Molina, que adoptada la difícil decisión de no volver a la selección española.

En waterpolo, un jugador puede ser convocado por otra selección cuando pasa un año desde su última participación en una competición internacional. El waterpolista ceutí es seleccionable por el equipo transalpino desde el pasado 21 de agosto.

Guillermo Molina sigue los pasos del también exinternacional español Xavi García, igualmente nacido en 1984, que forjó su carrera en Croacia y, al no ser llamado por la selección española, defiende desde 2016 los colores de la selección croata, con la que disputó los Juegos de Río y se colgó la medalla de plata.

El primer partido de Italia tendrá lugar el viernes en la piscina olímpica Pardo della Favorita de Palermo. Al día siguiente la selección de Alessandro Campagna medirá sus fuerzas con Montenegro y el domingo jugará contra Rusia.

España se encuentra en el grupo A con sede en Kecskemet (Hungría) y jugará contra Hungría, Francia, Rumanía y Georgia, mientras en el grupo B, con sede en Split, están Serbia, Croacia, Grecia, Holanda y Malta.

Guillermo Molina alcanzó con España un oro (Fukuoka 2001), una plata (Roma, 2009) y un bronce (Melbourne, 2007) en los Mundiales, un bronce en el Campeonato de Europa de Belgrado en 2006, una 'Champions' con el Pro Recco y varios títulos de Liga y Copa en España y Italia.

Donde no le fue tan bien fue en los Juegos Olímpicos, una competición que le negó una medalla, tras caer siempre en el cruce de cuartos de final, y lograr un sexto puesto en Atenas, quinto en Pekín 2008, sexto en Londres 2012 y séptimo en Río de Jainero.

Ahora, Guillermo Molina abre una nueva puerta en su carrera deportiva con esta convocatoria para jugar con Italia, donde empezó a jugar en el 2001 al firmar con el Pescara y continuó en el Brixia Leonessa Brescia (2007-2009), Pro Recco (2009-2012), Rari Nantes Florentia (2012-2013), AN Brescia (2013-2015) y nuevamente en el Pro Recco, donde presumiblemente pondrá fin a su trayectoria.

Willy, como lo conocen en este deporte, sigue dando guerra en el agua, aunque ahora lo haga para defender otros colores.

Rafael Peña