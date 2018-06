Alonso, la medallista paralímpica que adelanta el dinero para competir

La nadadora Michelle Alonso, ganadora de medallas de oro en los 100 metros braza en los juegos paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, ha pasado de competir en los campeonatos de España absolutos de natación a tener que adelantar de su bolsillo el dinero para competir en la Copa del Mundo de Berlín.

La tinerfeña Michelle Alonso, que padece una discapacidad intelectual, ganadora también de medallas de oro en campeonatos europeos y mundiales, ha hecho historia en abril de este año al ser la primera deportista discapacitada en competir en unos campeonatos absolutos de España.

Además, la conocida como "La sirenita Michelle" entró en las semifinales en los 50 metros braza del campeonato de España y se quedó a 59 milésimas de segundo de meterse en la final.

La nadadora de la Asociación Deportiva para Personas con Discapacidad (Ademi) de Tenerife tiene entre sus objetivos para este año la Copa del Mundo de Berlín, el campeonato de España de Clubes y los Europeos de Dublín, y para competir en el primero de ello tendrá que pagar su viaje.

La situación por la que ahora pasa Michelle Alonso la ha adelantado el Diario de Avisos y también afecta a sus compañeros Guillermo Mokel, Iván Fernández e Inés Rodríguez, pero también al resto del equipo.

El entrenador del Ademi José Luis Guadalupe ha dicho hoy a Efe que todo lo que se van a gastar ahora esperan recuperarlo con la subvención para desplazamientos aéreos del Gobierno de Canarias.

Ha explicado que el club no puede realizar las gestiones de la subvención, por lo que deberán hacerlo los deportistas.

"Todos los billetes son comprados por nuestra cuenta, gracias a precios baratos que hemos logrado, pero viajamos sin tiempo a las Series Mundiales de Berlín, mientras que nuestros rivales, que no tiene estos problemas económicos, ya están preparándose para las finales", se lamentó el técnico.

Guadalupe también relató que los preparadores llevan muchos meses sin cobrar, "el club no ha recibido la subvenciones de desplazamiento de este año y nos dicen que no hay dinero ni ningún recurso; que no hay ninguna empresa o firma comercial que aporte al deporte adaptado, esa es la excusa que da la directiva".

El entrenador también se lamenta de que están en la parte final de la temporada, con los campeonato del mundo y de España, así como los europeos de Dublín y "este año vamos diezmados porque la mitad de los deportistas no tienen recursos para asumir los gastos, y es una pena porque siempre hemos quedado primeros o segundos".