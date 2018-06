Maialen Chourraut, cuarta en el Europeo que ganó Ricarda Funk

La española Maialen Chourraut se quedó a las puertas del podio en la prueba de eslalon del Campeonato de Europa de piragüismo, tras terminar cuarta en la final del K1, en su vuelta a la competición después de varios meses de baja a causa de vértigo y fisura de dos costillas.

Una penalización evitó que la campeona olímpica en Río 2016 y bronce en Londres 2012 lograra una medalla. Quedó por detrás de la británica Fiona Pennie, tercera, la austríaca Corinna Kuhnle, segunda y la alemana Ricarda Funk, que se llevó el oro.

Maialen Chourraut, no obstante, protagonizó la actuación más destacada del equipo español en Praga, que cerró su participación con el bronce obtenido el sábado en la prueba C1 por equipos, con la catalana Núria Vilarrubla y las vascas Miren Lazkano y Klara Olazábal.

Chorraut reapareció este domingo en el canal de eslalon de Troja en Praga, donde el año pasado logró la I Copa del Mundo 2017. Su bajada fue de un gran nivel, con un tiempo que le hubiera permitido ser subcampeona de Europa sin contar con la penalización de dos segundos por tocar la puerta 7.

La guipuzcoana no se apeó del podio hasta los últimos segundos; en él estuvieron la número uno del ránking mundial Ricarda Funk, la ganadora de la semifinal y quinta en Río 2016 Corinna Kuhnle y la sexta en los últimos Juegos Fiona Pennie.

"En la final he ido a darlo todo, a buscar la bajada rápida; en las finales no me cuesta tanto como en las clasificatorias, ya me sale más ese arte. En la final he sido muy rápida pero he tocado una puerta que me penaliza 2 segundos y me lleva al cuarto puesto que a mí no me sabe a poco", destacó la española tras su actuación.

"Estoy contenta y orgullosa porque empecé a entrenar en marzo después de pasar un invierno malísimo con lesiones y enfermedad, ya que tuve de todo: procesos víricos fuertes y costillas rotas. He salido de todo y en marzo empecé a entrenar con regularidad, en dos meses saqué las pruebas de selección adelante y ahora, con dos semanas de preparación, he llegado al Europeo, del que me voy con el cuarto puesto peleando con las mejores. Ahora a preparar el resto de temporada", agregó Maialen Chourraut.