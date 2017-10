España, al Mundial; Islandia y Serbia, a un paso

Madrid, 6 oct (EFE).- Una goleada a Albania (3-0) y el empate de Italia con Macedonia (1-1) completaron el viaje de España, ya de forma matemática, al Mundial 2018, del que sólo separa ya un paso a Islandia y a Serbia en casa con Kovoso y Georgia, respectivamente, y del que se aleja Croacia, con la repesca incluso en riesgo.

Ya son cinco selecciones europeas con billete para el torneo del año que viene: Rusia, Bélgica, Inglaterra y Alemania, además de España. Y once en total. A las cinco citadas desde el Viejo Continente se suman desde otras confederaciones seis más de momento: Brasil, Irán, Japón, México, Corea del Sur y Arabia Saudí.

España ya está entre ellas de forma matemática, porque venció a Albania y porque le benefició la inesperada igualada en casa de una decepcionante Italia contra Macedonia. La combinación de ambos marcadores aseguró el pase del conjunto entrenado por Julen Lopetegui, que solucionó su partido en Alicante en media hora.

Lo hizo con un incontestable 3-0, con los goles de Rodrigo Moreno, con un remate a la media vuelta; Isco Alarcón, con un derechazo a pase de Koke Resurrección; y Thiago Alcántara, de cabeza a pase del debutante Álvaro Odriozola. La segunda parte, con Gerard Piqué aplaudido cuando fue reemplazado en el minuto 60, acabó igual.

No era suficiente para completar la clasificación hasta que Macedonia empató en Italia, relegada a jugar la repesca. Giorgio Chiellini adelantó a la 'azzurra' en el minuto 40, pero, sin capacidad para ampliar la renta, su selección entró en el tramo final con una inquietud que confirmó Aleksandar Trajkovski en el 77.

Ninguna más consiguió este viernes el pase al Mundial 2018, pero sí lo encarriló Islandia, protagonista de un golpe rotundo en el grupo I. No sólo descartó a Turquía con su victoria contra ese rival por 0-3, con goles de Johan Gudmundsson, Birkir Bjarnason y Kari Arnason, sino que asaltó el liderato y casi la clasificación.

Mientras su determinante triunfo le situó en la cima y a una victoria más, el próximo lunes en su estadio contra Kosovo, de Rusia 2018, Croacia cayó a la segunda posición con un empate frente a Finlandia en Rijeka (1-1). Mario Mandzukic abrió el marcador en el minuto 57; Pyri Soiri igualó el duelo en el 90.

A falta de una jornada, Islandia suma 19 puntos, dos más que Croacia y Ucrania, enfrentadas el lunes en la última jornada por la segunda posición salvo fallo del combinado nórdico. Ucrania reavivó sus opciones con una victoria en el segundo tiempo por 0-2 en Kosovo, con un tanto en propia puerta y un gol de Andriy Yarmolenko.

En el D, Serbia perdió su primera ocasión de clasificación, con una derrota frente a Austria en Viena (3-2), con un gol definitivo de Louis Schaub en el minuto 89, pero no la última. Aún depende de sí mismo en la cita final en su casa y frente a Georgia. Un triunfo será definitivo; un empate le deja a expensas de otros marcadores.

Por detrás, al acecho del liderato, se mantiene un pulso por la segunda plaza. Lo gana de momento Gales, con su victoria indispensable en Georgia (0-1), y lo sostiene Irlanda, vencedora contra Moldavia (2-0). Hay un punto entre las dos pendiente de la última jornada, precisamente un duelo directo entre ambas en Gales, que, a la vez, está un punto por detrás de Serbia.

Un partido decisivo, bien por la segunda plaza o por el liderato en el caso de que Serbia no venza a Georgia, por sus dos triunfos este viernes. Sin su estrella Gareth Bale, baja por lesión para el cierre de la fase de clasificación, Tom Lawrence firmó el triunfo de Gales en Georgia en el minuto 49; con dos goles en 18 minutos de Daryl Murphy, Irlanda selló rápidamente su triunfo ante Moldavia.