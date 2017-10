0-1. Candreva evita otro tropiezo para una Italia en dificultad

Roma, 9 oct (EFE).- Un gol de Antonio Candreva le dio el triunfo este lunes a la selección italiana ante la de Albania en el duelo que cerró la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018, en un duelo en el que los "azzurri" sufrieron hasta el final para defender su ventaja.

Candreva, extremo del Inter de Milán, aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo Italia y desbloqueó el encuentro a diecisiete minutos del final ante una Albania que nunca paró de luchar y que tuvo ocasiones para empatar.

Pese a las dificultades de esta noche, Italia, rival de España en el grupo G, logró salir con tres puntos y será cabeza de serie en la repesca de noviembre, en la que buscará sellar el pase al Mundial de Rusia.

Tras el decepcionante empate 1-1 ante Macedonia del pasado viernes y las duras críticas recibidas por su nefasta actuación, Italia cerraba la fase de clasificación con una visita a Albania, que es entrenada por el exjugador del Real Madrid Cristian Panucci.

El seleccionador italiano Gian Piero Ventura decidió apostar esta noche por un 4-2-4 ofensivo, con Candreva y Lorenzo Insigne en las bandas y con Ciro Immobile y Eder Citadin Martins en la delantera.

Los "azzurri" trataron de salir con agresividad, pero sufrieron para encontrar espacios en la atenta defensa albanés y se fueron al descanso con un empate 0-0 y pocas emociones.

En una primera mitad sin concretas ocasiones de gol, el más activo fue el delantero del Lazio Immobile, que lo intentó con dos disparos que no crearon problemas al guardameta de los locales, Etrit Berisha.

El seleccionado transalpino tenía claro que la victoria era la única opción si quería llegar a la repesca del próximo noviembre como cabeza de serie y, de paso, evitar los rivales sobre el papel más peligrosos.

Sin embargo, la tensión acumulada en los últimos días bloqueó a los italianos y fue Albania quien tuvo una buena ocasión para adelantarse: a la hora de juego, Eros Grezda disparó desde fuera del área, aunque el guardameta italiano Gianluigi Buffon logró oponerse.

Tras unos momentos de dificultad, en los que Albania creaba peligros sobre todo en la banda izquierda, los "azzurri" lograron acercarse al área rival y aprovecharon una oportunidad con Candreva para adelantarse en el marcador.

Leonardo Spinazzola centró desde el carril izquierdo y el balón llegó a Candreva, quien definió con un derechazo desde dentro del área pequeña que no dio opción al guardameta Berisha.

Tal y como pasó en el último duelo ante Macedonia, Italia bajó su posición en los últimos minutos y sufrió ante la presión de un Albania que llegó a lanzar unos centros peligrosos desde las bandas que obligaron Giorgio Chiellini a unos despejes providenciales.

Los italianos fallaron unas oportunidades al contragolpe para cerrar definitivamente el duelo con Immobile y concedieron una última ocasión a los albaneses con Elseid Hysaj, cuyo derechazo desde el límite del área fue despejado por una estirada de Leonardo Bonucci.

.

- Ficha del partido:

0. Albania: Berisha; Agolli, Mavraj, Vesely, Hysaj; Kace, Basha (Lila, m.68), Grezda, Memushaj (Latifi, m.76), Roshi (Ahmedi, m.91); Sadiku.

1. Italia: Buffon; Darmian (Zappacosta, m.61), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Insigne (El Shaarawy, m.93, Immobile, Eder (Gabbiadini, m.89), Candreva.

Goles: 0-1, min.73: Candreva.

Árbitro: Svein Moen (NOR). Mostró cartulina amarilla al local Lila (m.72) y al visitante Chiellini (m.80).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018 disputado en el estadio Loro-Borici de Shkoder (Albania) ante cerca de 16.000 espectadores.