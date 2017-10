EE.UU. busca ante Trinidad y Tobago el punto que asegure su clasificación

Houston (EE.UU.), 9 oct (EFE).- La selección de Estados Unidos enfrenta su último partido de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Rusia 2018, frente a Trinidad y Tobago, con el objetivo de conseguir el punto que necesita para obtener el boleto directo.

La victoria lograda por 4-0 frente a Panamá permitió a la selección de las Barras y las Estrellas ponerse con 12 puntos en la clasificación y tener de nuevo control de su destino, después de haberlo perdido con la derrota por 0-2 ante Costa Rica y el empate 1-1 frente a Honduras.

El buen rendimiento que el pasado viernes contra Panamá tuvo el equipo dirigido por Bruce Arena asegura que repetirá formación y que, de hacer algún cambio, este se dé en el centro del campo donde Michael Bradley tendría más apoyo en el control del balón.

"Dimos un paso importante tanto en el juego como en los puntos que conseguimos de cara a la clasificación, pero todavía no hemos completado el trabajo, debemos hacer el último esfuerzo ante Trinidad y Tobago", declaró Arena.

"Ocupar el tercer puesto y depender de nosotros mismos es lo que queríamos, ahora hay que asegurar la clasificación directa", agregó.

Arena reiteró que el juego ofensivo del equipo volverá a ser importante con la presencia del joven centrocampista del Borussia Dortmund alemán, Christian Pulisic, convertido en la figura del equipo nacional y en la nueva estrella del fútbol estadounidense.

"Creo que tanto Pulisic como Jozy Altidore y Bobby Wood sobresalieron, pero el resto del equipo hizo una gran labor que debemos continuar ante Trinidad y Tobago, que será un rival complicado aunque ya esté eliminado", valoró Arena.

"Además juegan en su ambiente y no tienen nada que perder por lo que saldrán a dar espectáculo a sus seguidores", comentó.

Estados Unidos domina los enfrentamientos entre ambas selecciones con ventaja de 14-3-4, incluidos los triunfos que han tenido en los dos últimos partidos disputados y están invictos en cinco.

La última victoria de Estados Unidos frente a los Soca Warriors se dio el pasado 9 de junio cuando se enfrentaron en el hexagonal de la Concacaf y vencieron de locales en Comerce City (Colorado) por 2-0.

Nadie dentro del equipo de Estados Unidos piensa en la derrota, que sería el único resultado, que combinado con las posibles victorias de Panamá ante Costa Rica y de Honduras frente a México le dejaría fuera de un Mundial desde 1986.

Un empate en sus respectivos partidos de Panamá y Honduras -que tienen 10 puntos cada una- también clasificaría a Estados Unidos, aunque perdiese frente a los trinitenses.

"No pensamos en la derrota y nuestro objetivo está muy claro, conseguir el pase directo a Rusia 2018 para poder estar por octava vez consecutiva en el Mundial", subrayó Arena.

Mientras, para Trinidad y Tobago el partido no es más que trámite y lo único que se juega es el honor de buscar el triunfo, algo que acepta el entrenador Dennis Lawrence.

"Saldremos a conseguir el triunfo como lo hacemos en cada partido, sin importar el rival. Acabar el hexagonal con un resultado positivo sería algo importante para el equipo de cara al futuro", señaló el seleccionador.

- Alineaciones probables:

Trinidad y Tobago: Adrian Foncette; Kevon Villaroel, Curtis Gonzales, Kareem Moses, Daniel Cyrus; Khaleem Hyland, Kevan George; Leston Paul, Levi Garcia; Nathan Lewis y Shahdon Winchester.

Seleccionador: Dennis Lawrence.

Estados Unidos: Tim Howard; DeAndre Yedlin, Omar González, Matt Besler, Jorge Villafaña; Michael Bradley, Paul Arriola, Darlington Nagbe, Christian Pulisic; Jozy Altidore y Bobby Wood.

Seleccionador: Bruce Arena.

Árbitro: Juan Carlos Guerra (Guatemala).

Hora: 20.00 hora local (00:00 GMT).

Estadio: Ato Bolden Stadium, Couva (Trinidad y Tobago).