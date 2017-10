2-1 Griezmann conduce a Francia hasta Rusia

París, 10 oct (EFE).- El atacante del Atlético de Madrid Antoine Griezmann marcó el rumbo de Francia hacia Rusia y con un gol y una asistencia para Olivier Giroud (2-1) condujo a los "bleus" a la clasificación directa para el Mundial, la sexta fase final consecutiva de la selección gala.

La rubia melena del jugador rojiblanco emerge cada día más como el emblema de una Francia que desde la pasada Eurocopa ha ganado una solidez y una solvencia que le convertirán en uno de los favoritos para la competición del próximo verano.

Tras dos Mundiales consecutivos en los que Francia se había clasificado en la repesca, la selección de Didier Deschamps consiguió el billete en esta ocasión como primera del grupo, pese a la juventud de su plantel, ante 75.000 entusiastas aficionados que profesan fe a la nueva generación.

Le falta experiencia al equipo, algo que se ha dejado ver en algunos vacíos, como el empate en Bielorrusia, una derrota contra Suecia o, más recientemente, un triste 0-0 en su estadio frente a la modesta Luxemburgo.

No fue brillante la subcampeona de Europa contra un rival que lejos de su estadio pierde mucho valor. Pero Francia tampoco tembló, fue un equipo solvente que marca una línea esperanzadora.

Demostró tener banquillo, puesto que el seleccionador decidió, pese a lo decisivo del duelo, dar entrada a tres jugadores poco habituales, el barcelonista Lucas Digne, el monegasco Lemar y el muniqués Coman.

Los dos extremos fueron quienes más peligro crearon en la primera mitad, colgando balones en el área que acabaron por encerrar a Bielorrusia. Varane pudo aprovechar uno en el 17 y tres más tarde Giroud estrelló otro en el larguero.

Pero tuvo que ser el timonel de esta selección quien abriera el marcador. Griezmann no titubeó en el 27 cuando Matuidi le puso un balón interior que le dejó, mano a mano, frente al portero bielorruso, para marcar su cuarto gol en la fase de clasificación.

El tanto desató la euforia en las gradas y serenó a Francia. De nuevo el jugador del Atlético de Madrid fue decisivo al dar el pase del gol, seis minutos más tarde, para que Giroud, ayudado por un rebote de la defensa, consiguiera el segundo tanto.

Con cinco goles y cuatro asistencias, Griezmann ha tenido algo que ver en 9 de los últimos 11 goles de Francia.

Giroud, por su parte, se convirtió en el máximo goleador de Francia en activo con 28 dianas, una más que el madridista Karim Benzema, ausente del equipo nacional desde que la justicia le implicó en un presunto caso de chantaje con un vídeo sexual a Mathieu Valbuena.

Cuando parecía que Francia tendría un partido plácido, en el 44 Kovalev ganó la espalda a Digne y sirvió al área donde Varane no evitó el remate de Saroka cruzado a las mallas francesas.

Tras el descanso, y como Francia no conseguía amordazar el partido, Deschamps dio entrada a Mbappé, ausente del equipo titular después de que, en el pasado duelo frente a Bulgaria, descuidara algo sus obligaciones defensivas.

El público aclamó al jugador de 18 años del París Saint-Germain, llamado a compartir con Griezmann el favor del público. El rubio atacante también sintió el calor de la grada cuando dejó su puesto a Sissoko para reforzar el centro del campo.

El partido era entonces de Mbappé, que regaló a la afición un par de carreras de esas que están llamadas a marcar su leyenda y un piscinazo que no engañó al colegiado.

En el último suspiro Saroka pudo lograr el gol del empate, que no hubiera privado a Francia de la clasificación porque Suecia no ganaba contra Holanda. Los "bleus" estarán por sexta vez consecutiva en un Mundial.

- Ficha técnica:

2- Francia: Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Digne; Coman (Mbappé, m.61), Tolisso, Matuidi, Lemar (Payet, m.83); Griezmann (Sissoko, m.78), Giroud

1- Bielorrusia: Chernik; Matveichik, Yanushkevich (Sachivko, m.46), Politevich, Volodko; Dragun, Korzun (Bykov, m.79); Karnitski; Kovalev (Skavysh, m.65), Saroka, Stasevich

Goles: 1-0, m.27: Griezmann; 2-0, m.33: Giroud; 2-1, m.44: Saroka

Árbitro: Halis Ozkahya (TUR), amonestó al francés Sidibé y a los bielorrusos Korzun y Matviechik

Incidencias: Partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018 disputado en el Estadio de Francia de Saint Denis ante 75.000 espectadores.