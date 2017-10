Los hinchas peruanos y los colombianos se aferran a la fe

Lima, 10 oct (EFE).- Los peruanos y los colombianos hacen desde primera hora de la tarde kilométricas colas a las afueras del Estadio Nacional de Lima para presenciar el partido donde sus selecciones se juegan la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, una gloria donde la fe también entra en juego.

En la cola, donde los peruanos son gran mayoría al jugar de local, un grupo de emprendedoras hinchas colombianas ofrecía rosarios caracterizados con colores rojos, amarillos y azules para los colombianos y rojos y amarillos para los peruanos.

Para endulzar la larga y tensa espera previa al decisivo encuentro, la peruana Mónica Liyau, jugadora de pimpón, repartía caramelos hechos de chicha morada, el mismo color que representa al Señor de los Milagros, la mayor festividad religiosa de Lima, que se celebra en estos días de octubre.

"Esperemos que hoy también nos haga el milagro de clasificarnos para el Mundial", dijo a Efe Liyau, que mandó hacer 1,5 millones de dulces para repartir a las afueras del estadio.

Otros hinchas optaron por saborear unos anticuchos (brochetas de corazón de res), plato típico de la gastronomía peruana, como hizo Wilson Torres junto a su familia, de Bogotá, quienes viajan a todos los partidos de la selección cafetera.

"Venimos ahora de Barranquilla. Desafortunadamente nos toca ganarle a Perú porque fallamos el otro día. Tenemos toda la fe de que vamos para Rusia. Goles de Radamel Falcao y de James Rodríguez", afirmó Torres.

En la cola, los hinchas peruanos hicieron muestra de su fervor por la selección peruana, como Luis Mulera, llegado desde la provincia andina de Abancay, quien adquirió su entrada en reventa a 900 soles (unos 275 dólares), cuando su precio original era de 59 soles (18 dólares).

"La hemos encontrado un poco cara, pero si se quiere al Perú, no tiene precio. Quiero irme al cielo viendo a mi Perú en un Mundial. Tengo 33 años y nunca he visto a Perú en un Mundial", dijo Mulera a Efe antes de besar su boleto.

Otra hincha peruana llegada de lejos es Támara López, que viajó a Lima desde Nueva York, expresamente para este partido, aunque lamenta no poder ver en acción a Jefferson 'la Foquita' Farfán, su jugador favorito, quien está suspendido por acumulación de amonestaciones.

López, que presenciará el partido acompañada de su familia y de amigos, señaló que lo importante es ver al equipo y que si la selección se saca el billete para Rusia se va directa con ellos.

Para animar las horas previas también estaba la perra Perlita, quien ataviada con su polo del centrocampista peruano Christian Cueva y un gorro blanquirrojo, se paseaba por las puertas del estadio portando en la boca una fotografía de la selección.

Para dar la contra estaba 'el Pulpito', hincha colombiano que lamentó no llegar relajado a este partido como preveía, a causa de la derrota que su selección sufrió por 1-2 ante Paraguay el pasado jueves.