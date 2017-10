Gallese: "Hemos demostrado que merecemos estar en el Mundial"

Lima, 10 oct (EFE).- El portero de la selección peruana Pedro Gallese aseguró hoy que el combinado blanquirrojo ha demostrado que merece estar en el Mundial de Rusia 2018 tras quedar quinto en las eliminatorias y pasar a la repesca, que disputará contra Nueva Zelanda en noviembre.

"Hace un año nos tenían como muertos y ahora estamos a un paso de estar en un Mundial", dijo Gallese tras empatar esta tarde contra Colombia a un gol en la última jornada de las eliminatorias.

El arquero abogó por no pensar en el pasado, donde Perú lleva 35 años sin clasificarse para un Mundial, y pensar lo cercano que está llegar a la próxima Copa del Mundo.

El centrocampista Christian Cueva pidió "tomar con mucha calma" el pase a la repesca y apuntó a seguir trabajando para alcanzar el objetivo.

Asimimo, el centrocampista Édison Flores señaló nunca había visto a Perú tan feliz, pero deseó poder completar el trabajo con la clasificación al Mundial.

Agregó que Perú no puede pararse a disfrutar el quinto puesto de las eliminatorias porque ya tienen que estar mentalizados en el encuentro contra Nueva Zelanda.

Por su parte, el extremo derecho André Carrillo comentó que el partido contra Colombia no fue el mejor partido de Perú y admitió que el primer objetivo de la Blanquirroja era lograr el triunfo que les diera el pase directo al Mundial.

"El partido fue muy complicado, pero el empate aún nos mantiene con una llama viva para poder seguir luchando por el Mundial", concluyó Carrillo.