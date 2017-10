"Tenemos una sensación de mierda", dice Bravo al anunciar el fin de una era gloriosa

Sao Paulo, 11 oct (EFE).- El portero Claudio Bravo afirmó hoy que los jugadores de la selección chilena quedaron con "una sensación de mierda" al quedar eliminados del Mundial de Rusia y afirmó que con el fin de las eliminatorias sudamericanas "se terminó una etapa gloriosa" en la Roja.

"Se terminó hoy una etapa gloriosa nuestra que no pudimos coronar con meter a esta generación en el Mundial", dijo el capitán de la selección chilena.

Afirmó que la eliminación no es fruto de la goleada por 3-0 sufrida este martes en Sao Paulo, sino que viene de "tiempo atrás por motivos de los cuales" ellos son "los responsables".

"Tenemos una sensación de mierda, una sensación de llegar a esta situación que nosotros la complicamos. Nos complicamos solos, pero esto continúa", expresó el cancerbero.

"El fútbol te da estas lecciones. No supimos reaccionar a tiempo y llegamos a este partido en el que teníamos que ganar o sacar un resultado para clasificar", añadió.

El arquero dijo que "hay que levantar la cabeza" y "mirar hacia el futuro", pero que en ningún caso van reprocharse "nada" porque dieron "todo" sobre el campo.

"Es lamentable, lamentable, pero no se dio", reconoció.

Brasil goleó hoy a Chile por 3-0 en el cierre de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Rusia 2018 con un doblete de Gabriel Jesús y otro más de Paulinho, todos anotados en la segunda mitad.

Con ese resultado, la Roja, bicampeón de América, acabó sexta en la clasificación con 26 puntos, los mismos que Perú, que jugará la repesca ante Nueva Zelanda.