Hernández pide apoyo a la selección de Honduras en la repesca contra Australia

Tegucigalpa, 16 oct (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió hoy a los empresarios de su país que apoyen a la selección nacional en la repesca contra Australia en busca de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"Quiero pedirle a las grandes empresas que apoyemos a la selección nacional", enfatizó Hernández luego de la firma de un convenio entre el Gobierno y la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) para apoyar esa disciplina del deporte.

La petición del gobernante a los empresarios es para habilitar recursos para la movilización a Australia de la selección hondureña, con las mejores facilidades y anticipación posibles para el partido de vuelta, que se jugaría el 15 de noviembre en Sydney. El de ida se disputará el día 10 en San Pedro Sula, norte hondureño.

Agregó que el fútbol le ha dado mucho "a muchas empresas de aquí y no es justo que solo ordeñemos la vaca y no la alimentemos".

Según versiones de prensa, el coste de un pasaje en primera clase para un viaje tan largo hasta Australia podría tener un coste entre 8.000 y 12.000 dólares por persona, lo que implica un problema para una Fenafuth en crisis económica.

Honduras busca la cuarta plaza del área de la Concacaf para clasificar al Mundial de Rusia 2018, luego de cerrar de cuarta en la eliminatoria, superada por México, Costa Rica y Panamá, que lo hicieron, en el orden, en primero, segundo y tercer lugar.

Sobre el convenio con la Fenafuth, el presidente hondureño subrayó que estará orientado a apoyar a la niñez y juventud, lo mismo que en la infraestructura para el fútbol.

El compromiso fue suscrito por Hernández y el presidente de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, Jorge Salomón.

El acuerdo establece que el Gobierno y la Fenafuth se comprometen a fomentar la práctica del deporte, en particular el fútbol, contribuyendo al desarrollo físico y mental de la juventud.

También tiene como objetivo la búsqueda de nuevos valores en las diferentes categorías a nivel nacional y fortalecer el desarrollo de la infraestructura de las canchas y estadios del país.

Hernández enfatizó que el convenio tiene cláusulas especiales para el correcto manejo de los recursos en procura del bienestar del fútbol hondureño.

"Queremos asegurarnos de que el dinero se maneje correctamente, sé que ese es el espíritu de ustedes (los directivos), ya ha pasado por suficiente el fútbol hondureño y queremos que esto se administre bien", añadió el mandatario.

Hernández se mostró partidario de apoyar las diversas selecciones, de las que dijo son "los semilleros" del país para las futuras competiciones internacionales de Honduras.

Además, agradeció a los directivos de la Fenafuth por promover la Marca País Honduras, creada hace dos años para dar a conocer la imagen de la nación en el exterior, la inversión, la cultura y el turismo hondureños.