McNair, Hughes y Ward, en la lista de Irlanda del Norte para la repesca

Londres, 31 oct (EFE).- El centrocampista Paddy McNair (Sunderland), el delantero Jamie Ward (Nottingham Forest) y el veterano defensa Aaron Hughes (Heart of Midlothian) son las tres principales novedades en la convocatoria de Irlanda del Norte para los partidos de la repesca para el Mundial de Rusia 2018 contra Suiza.

McNair, de 22 años, jugó el pasado sábado sus primeros minutos (22) desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en noviembre de 2016 y lleva 11 meses prácticamente inactivo.

"Para Paddy es muy importante estar con nosotros, pero tiene que ser sometido todavía a varias pruebas por parte de los servicios médicos. Hablé con Simon Grayson (entrenador del Sunderland) y somos optimistas de que esté bien", señaló Michael O'Neill, seleccionador de Irlanda del Norte.

"Ha sido difícil para él y es importante que esté con nosotros. No va a ser titular, pero confiamos en que pueda ayudarnos", añadió el técnico.

También están en la lista de 27 hombres Jamie Ward, quien se perdió prácticamente toda la fase de clasificación por una lesión muscular, y el veterano defensa Aaron Hughes, de 37 años, que no estuvo en los dos últimos encuentros frente a Alemania y Noruega por molestias.

Irlanda del Norte recibe a Suiza en el estadio de Windsor Park (Belfast) el 9 de noviembre en el partido de ida de la repesca, antes de viajar a Basilea tres días después para disputar el encuentro de vuelta.

- Convocatoria de Irlanda del Norte para la eliminatoria contra Suiza (9 y 12 de noviembre):

Guardametas: Roy Carroll (Linfield), Michael McGovern (Norwich), Alan Mannus (St. Johnstone).

Defensas: Aaron Hughes (Hearts), Gareth McAuley (West Brom), Jonny Evans (West Brom), Chris Brunt (West Brom), Conor McLaughlin (Millwall), Lee Hodson (Rangers), Paddy McNair (Sunderland), Daniel Lafferty (Sheffield United), Rory McArdle (Scunthorpe), Tom Flanagan (Burton).

Centrocampistas: Steven Davis (Southampton), Niall McGinn (Gwangju), Oliver Norwood (Fulham), Corry Evans (Blackburn), Shane Ferguson (Millwall), Stuart Dallas (Leeds), Paul Paton (St. Johnstone), Matthew Lund (Burton), Jordan Jones (Kilmarnock), George Saville (Millwall).

Atacantes: Kyle Lafferty (Hearts), Josh Magennis (Charlton), Conor Washington (QPR), Jamie Ward (Nottingham Forest).