La FIFA limpia de ocho cartulinas amarillas a Honduras para los juegos ante Australia

Tegucigalpa, 3 nov (EFE).- La FIFA limpió de tarjetas amarillas a ocho jugadores de la selección de Honduras para los partidos contra la de Australia por la Repesca al Mundial de Rusia 2018, anunció este viernes una fuente oficial.

El máximo organismo del fútbol respondió de manera favorable a una petición en ese sentido de la Federación de Fútbol de Honduras, pero no se pudo conseguir que suspendiera una sanción que pende por acumulación de amarillas contra el defensa Maynor Figueroa y el delantero Alberth Elis, quienes no podrán jugar este 10 de noviembre el partido de ida.

Así lo dijo a periodistas el secretario de la Federación Hondureña de Fútbol, José Ernesto Mejía, quien enfatizó que es satisfactorio que la FIFA haya limpiado de amarillas a la selección nacional que dirige el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto.

La resolución de la FIFA favorece a los jugadores Donis Escober, Alfredo Mejía, Ever Alvarado, Johnny Palacios, Bryan Acosta, Carlos Discua, Eddie Hernández y Oliver Morazán, que con una nueva cartulina amarilla hubieran quedado inhabilitados para el partido de vuelta contra Australia, el 15 de noviembre.

Australia también tiene dos jugadores sancionados por acumulación de cartulinas amarillas que no podrán tener participación en el primer partido contra Honduras en San Pedro Sula, norte del país centroamericano.

Mejía dijo que la FIFA ha sancionado con tres juegos al asistente de Pinto, Amado Guevara, por la expulsión en el partido contra Costa Rica en la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

Amado Guevara protestó de manera airada ante los árbitros por haber concedido seis minutos de descuento, en los que Costa Rica empató el juego 1-1 ante Honduras y con ese resultado selló su clasificación al Mundial de Rusia 2018.