Los tres fichajes que ha pedido Sampaoli para enero

El Sevilla tiene la caja fuerte llena, como quedó patente en la Junta General de Accionistas, y va a satisfacer en el venidero mercado invernal a su entrenador, un Jorge Sampaoli que, a estas alturas, no descarta incluso luchar por la Liga.

"Nuestro director deportivo estudia las posibilidades del mercado y no sé si serán dos, uno o tres. Reforzaremos las posiciones que estimemos necesarias. Entre otras cosas, porque estamos en una temporada ilusionante, en la que no podemos perder la posibilidad de hacer algo importante. El Sevilla está aquí con ganas de triunfar y conseguir muchas cosas", comentó José Castro antes de que el técnico de Casilda entrase en El Larguero para desvelar qué le ha pedido al Rey Mago Monchi.

" He pedido tres fichajes: un central, un volante y un delantero", afirmó Sampaoli, quien más tarde bromeó: "El presidente me traerá uno, como mucho". El entrenador del Sevilla no renuncia a nada: "No, nosotros estamos convencidos de que podemos hacer un gran torneo (en la Liga) y de que podemos hacer historia.

Sampaoli quiere elevar la competencia en el ataque, con un delantero distinto a Vietto y Ben Yedder (juego de espaldas, dominio aéreo, finalizador...), un mediocentro que pueda jugar por o con N'Zonzi y Nasri y un zaguero, dado que utiliza en muchas ocasiones un dibujo con tres centrales para el que no quiere a Kolodziejczak y en el que no puede alinear en ocasiones a Pareja y Carriço, por sufrir continuas molestias.

Así las cosas, ahora la pelota está en el tejado del 'Rey Mago' Monchi, en el que podría ser su último gran reto en Nervión antes de marcharse. O quizás no... José Castro hará todo por evitarlo.