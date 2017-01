"¿Sirigu? Nosotros no somos ricos"

El Sevilla tiene que aligerar fichas, para poder traer un tercer refuerzo antes de que cierre el presente mercado invernal, y uno de los que se encuentra en la rampa de salida es Salvatore Sirigu. No en vano, el portero italiano se ha quedado fuera de la lista de convocados que ha ofrecido este miércoles Jorge Sampaoli para enfrentarse mañana al Real Madrid.

El agente de Sirigu se reunió el lunes con el Niza, el actual líder de la Ligue 1, pero se ve, por lo que ha comentado hoy en RMC el presidente del club francés, Jean-Pierre Rivère, que el asunto no fue nada bien: "Si tuviese 10, 15 o 20 millones de euros para gastar, creo que tendríamos en este mercado de invierno algunas contrataciones. Pero nosotros no tenemos ese dinero. Tenemos un grupo con calidad. ¿Sirigu? Tenemos cuatro porteros y nosotros no somos ricos".

La realidad es que el Niza, cuyo meta titular es el canterano Yoan Cardinale, no puede asumir los tres millones de euros netos por temporada que percibe el todavía cancerbero nervionense (al estar cedido, en el Sevilla la mitad de la abona el PSG), quien, por otra parte, prefiere volver a la Serie A.