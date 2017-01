Sampaoli, según Ben Yedder

Una parte de la entrevista a Wissam Ben Yedder se centró en la figura de Jorge Sampaoli. Así analizó el delantero franco-tunecino a su entrenador para ESTADIO Deportivo. "Sampaoli es un gran entrenador. Me gusta mucho su estilo porque viene un equipo como el Madrid o el Barcelona y seguimos jugando igual. Nos exige mucho, no le gusta que estemos tranquilos en el campo, nos pide que estemos siempre metidos, buscando la situación de la que sacar ventaja. Jugar así nos da mucha confianza y me gusta mucho la forma en la que trabaja los partidos", confiesa Ben Yedder.

- La diferencia con Sampaoli es que prepara igual un partido contra el Madrid o el Barcelona que contra cualquier otro equipo.

- Sí. Es igual, la idea es jugar a nuestra forma todos los partidos sin importar el rival. Además es un técnico que siempre es positivo y nos hace creer que podemos ganar a cualquiera. Tácticamente es un gran entrenador, de la escuela de Bielsa o Guardiola. Le gusta la posesión, le gusta que vayamos a la presión, recuperar y jugar la pelota. Me gusta mucho porque nos hace jugar bien y marcar muchos goles. Eso es bueno.

- Y como delantero, ¿qué les pide?

- Sobre todo que juguemos, que no estemos quietos y, claro, que marquemos. Defensivamente también nos pide que mucho trabajo para ayudar a los compañeros.

- ¿Muy diferente a otros entrenadores que ha tenido?

- Sí. Claro, cada entrenador tiene su particularidad y él también. Sabe cómo sacar lo mejor de cada jugador.