"Me gusta la vida en España; ahora me siento perfecto"

Cuando hubo dudas sobre Wissam Ben Yedder todos los que le conocen señalaban que el tiempo acabaría dando la razón a Monchi. Cuatro meses después el franco-tunecino es el máximo goleador del Sevilla con 15 dianas. Su humildad y espíritu de trabajo le impiden sacar pecho ahora que las cosas van bien. "Cuando me vayan mal me van a criticar, así que no escucho lo que hay fuera. Sólo trabajo". Es su filosofía. Reconoce que le costó al principio, pero ahora se siente a gusto en Nervión. "Me gusta la vida en España, el idioma. No hablaba antes de venir, había aprendido un poco en el colegio, pero he aprendido aquí, es básico para el trabajo diario". Esto es lo que cuenta Ben Yedder en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo:

- Cambió Toulouse, donde era una estrella por un equipo en el que hay que luchar cada semana por se titular.

- Al principio fue muy difícil porque es un cambio grande ir a otro país a un equipo muy grande. No empecé jugando, pero entonces sabía que tenía que trabajar y esperar. He trabajado mucho, mucho, mucho para empezar a jugar. Con el idioma estoy cada vez mejor y estoy muy bien ahora, la adaptación al equipo ha sido muy buena. No jugar como titular al principio es normal. Lo tengo muy claro. Cuando no juegas, hay que trabajar más. Ahora me siento perfecto.

- El Sevilla lleva tiempo detrás de usted, pero al final parecía que no se hacía.

- Sí, pero es pasado. Pude haber venido un año antes, Monchi lo intentó, pero el presidente del Toulouse es un hombre duro, aunque es un buen presidente. Lo importante es que el Sevilla me quería y que se pudo hacer. Ya ha pasado y sólo pienso en el ahora.

- El ´hat-trick´ contra la Real confirma su buen momento.

- El ´hat-trick´ significa que arriba lo estoy haciendo bien y que el trabajo es bueno. Poco a poco me siento mejor.

- Los números son espectaculares. 15 goles a estas alturas, ¿lo esperaba?

- Sí. Uno tiene que creer que puede hacerlo, si no, no eres un gran campeón. Si piensas que viene el Real Madrid y que va a ser difícil o que no vas a marcar entonces no rindes al máximo nivel. Tienes que creerlo primero. Pienso siempre en jugar al máximo.

- No está lejos de sus mejores números en Francia.

- Allí lo máximo que anoté en Ligue 1 fueron 17. Creo que no hay límites para uno. Sé dónde quiero llegar y trabajo para ello. Sé que 15 goles está bien, que hay mucha gente que dice que lo estoy haciendo bien. Pero si escucho al mundo me voy a parar y voy a dejar de trabajar como tengo que hacerlo. Así que voy a seguir para marcar más goles y ayudar más al equipo. Es lo que hacen los grandes jugadores.

- ¿Se ha puesto un objetivo de goles con el que estaría satisfecho?

- El objetivo es llegar a lo máximo en lo personal y, sobre todo, con el equipo. Si me fijo un objetivo me estoy poniendo un límite y no es eso lo que quiero. Quiero dar un paso más cada día, ser un poco mejor cada partido.

- ¿Qué nos queda por ver de Ben Yedder? En el Toulouse no sólo era un buen goleador. Siempre ha sido muy habilidoso o ha tirado las faltas.

- Sí, con el Toulouse intentaba hacer todas las cosas que ayudaran al equipo. Me gusta regatear, me gusta pasar, apoyar a los compañeros. Y también tirar faltas. Aquí no he podido, pero cuando tenga la oportunidad, lo intentaré.

- Antes de dar el salto al Toulouse se forjó jugando al fútbol sala.

- Sí. Y ahora me está ayudando porque en el fútbol español hay que ser muy rápido con las piernas si no quieres que te quiten el balón. Te enseña cosas, como manejar las dos piernas, jugar en espacios pequeños. En Francia muchos jugadores empiezan en el fútbol sala. Empecé en el Gorge les Gonesses y luego ya pude ir al Toulouse.

- ¿Cómo llevaba las dudas del principio con los delanteros?

- La situación es de todo el equipo. Vietto y yo jugamos por el equipo, no para nosotros. Los dos éramos nuevos. Lo importante para el equipo era ganar y lo hicimos, eso hacía que la gente estuviera contenta. Nos vinieron bien esas victorias para tener confianza y ahora estamos muy bien.

- Ahora tendrá más competencia con Jovetic.

- En el debut lo hizo muy bien contra el Madrid. Marcó e hizo buenas jugadas. Muy bien. Creo que nos puede ayudar mucho.

- En lo personal, ¿se ve llegando a la selección?

- Mi objetivo es trabajar al máximo, hacerlo bien con mi equipo. No pienso más allá porque no es bueno tener la cabeza en otra cosa. Ahora tengo muchas alabanzas, pero luego pueden venir las críticas y hay que estar con la cabeza fuerte para seguir adelante. Si el seleccionador me llama está bien, si no, seguiré trabajando.