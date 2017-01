Mercado: "Es una Liga muy pareja"

Gabriel Mercado ha caído de pie en el Sevilla, como en sus anteriores equipos, pese a que buena parte de la hinchada no entendía bien su fichaje, por edad (29) y nombre. Desde que llegó, el ex carrilero de Estudiantes se ha convertido en una pieza muy importante para Jorge Sampaoli, quien lo ha utilizado, sobre todo, en el eje de la defensa.

El internacional argentino está centrado en ganar a Osasuna este fin de semana para firmar la mejor primera vuelta de la historia del club nervionense. "Es un estímulo, claro, conseguir ese triunfo, y es bueno que se puedan romper rachas y récords, pero lo que más nos importa a nosotros es seguir ganando partido a partido y seguir siendo competitivos", ha declarado en los medios del club, donde ha destacado lo competido que está el campeonato doméstico español: "Los equipos poderosos de la Liga ganan domingo tras domingo, no dan tregua en ese sentido, y para poder competirles de igual a igual hay que seguir trabajando como hasta ahora y tratar de conseguir las mayores victorias consecutivas posibles. Siempre con trabajo. Es una liga muy pareja y complicada, pero trataremos de seguir compitiendo".

"Acá todos los equipos son difíciles, -prosiguió el defensa- necesitamos jugar con la mayor atención posible y la mayor intensidad como venimos haciendo. Buscar el arco rival como quiere el míster y no cometer errores en defensa para ganar el partido". Y, ya sin Copa, el cansancio no puede ser una excusa. "Ahora no tenemos competición entre semana, hasta que no llegue la Champions, pero eso viene bien para recuperarnos, competir por la Liga y estar todos a disposición del entrenador y llegar en perfectas condiciones para competir cada domingo".

Lo que toca es visitar un estadio que durante este siglo está casi maldito para los nervionenses y lo afrontan "no con miedo, pero sí con recaudo". "Sabemos que es una cancha complicada, donde Osasuna necesita imperiosamente sacar resultados, pero nosotros también y hacer valer el triunfo del domingo. Fue una victoria que ya quedó atrás y ahora queremos seguir cosechando más. Vamos con la ilusión intacta a Pamplona para conseguir los tres puntos", enfatizó.

Por último, declaró estar "muy contento" en Sevilla. "Por cómo me tratan mis compañeros, el cuerpo técnico, la hinchada? Se vive muy bien en esta ciudad, es muy linda, tranquila y estamos felices, tanto mi familia como yo, de estar aquí y eso repercute en el trabajo acá. Intentaré siempre dar lo mejor y serle útil a mis compañeros y al entrenador", afirmó.