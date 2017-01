El Sevilla prefiere vender a Ganso

El Sevilla espera recuperar en invierno buena parte de lo invertido en Ganso en la pasada ventana de transferencias. Al menos eso se deduce de las respuestas que está dando el club a quienes preguntan por la cesión del internacional brasileño. Por el momento es un 'no'.

En los últimos años esta es una política que está siguiendo el conjunto nervionense. Si un futbolista no cuaja, una venta a tiempo es una solución. Ha ocurrido recientemente con Aspas o Immobile. En ambos casos hubo pérdidas, pero fueron menores que en situaciones pasadas como Romaric, Acosta o De Mul que año a año iban acumulando cesiones y perdiendo valor.

En el caso de Ganso el Sevilla espera recibir ofertas por él. Salió de Brasil tras un gran año y estiman que su problema en Nervión ha sido la dura competencia que hay en el centro del campo sevillista y su adaptación al ritmo de juego que impone Sampaoli, que pese a que le ha dado oportunidades a lo largo de la temporada no ha encontrado la respuesta deseada más que en algunos destellos.

El Sevilla no fue el único equipo europeo que intentó su contratación en verano y por ahí podría haber alguna oportunidad de venta del brasileño.

En cualquier caso, aún restan dos semanas para que finalice el mercado y las condiciones del Sevilla pueden cambiar. Cabe recordar que Ganso percibe una importante ficha y ocupa plaza de extracomunitario, por lo que puede ser que Monchi necesite prescindir de él para tener espacio para otro futbolista.

Entre los casos citados, Immobile fue cedido en mitad de la campaña pasada porque no contaba para Emery buscando que su valor no bajara durante la segunda parte de la temporada. Finalmente el Torino no ejerció la opción de compra, pero sus buenas actuaciones en la Serie A sirvieron para que la Lazio llegara hasta los 8,5 millones de euros por el internacional transalpino el pasado verano, lo que permitió salvar los muebles en la operación.

El Fenerbahçe, que ha solicitado formalmente la cesión del futbolista, podría salir de la puja, ya que su entrenador, Dick Advocaat, considera al brasileño un jugador de mucho talento, pero al que le falta ritmo para brillar en Europa.