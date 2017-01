El peligro de Osasuna, según Sampaoli

Jorge Sampaoli no se fía de Osasuna, el rival del Sevilla F.C. el próximo domingo en liga, así lo aseguró el argentino en la rueda de prensa previa al encuentro. "La idea inicial es tratar de ir a buscar un resultado que apuntale todo lo hecho hasta ahora, aunque sabemos que es un campo muy complicado. Históricamente al Sevilla le cuesta allí. Si solo llevara la lógica o la estadística... De los partidos contra los últimos sacamos un punto de seis, como nos pasó con Sporting y Granada".

Sobre la diferencia de jugar en el Pizjuán y hacerlo fuera, Sampaoli asegura que "el mejor partido del Sevilla fue con la Real Sociedad de visitante, donde ganó con mucha autoridad. También lo ha hecho en otros campos. La posibilidad de mantenerse arriba no solo es jugando en casa si no en cualquier lado".

El casildense también comentó la importante baja de Vitolo y habló sobre el estado de forma de la plantilla. "Ayer no entrenó Mariano porque estaba con Gripe, hoy ya sí, Pareja no ha entrenado hoy por lo mismo, a ver como está mañana. Salvo lo de Vitolo y esto, el resto está bien. La de Vitorlo es una ausencia importantísima. La baja es muy sensible. Jovetic si lo puede reemplazar porque puede jugar en todo el frente de ataque. Si le toca a él demostrará la calidad que tiene, pero la calidad de uno no hace olvidar la ausencia de Vitolo, que es muy dura", finalizó.