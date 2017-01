El Barça da marcha atrás con Aleix Vidal

Era el fichaje la guinda perfecta, pues iba a elevar el nivel de la plantilla, no hubiese supuesto un coste importante (sólo la ficha hasta final de temporada) y minimizaba, al haberla disputado ya y no poder hacerlo en Nervión, el problema de que el tercer fichaje invernal tenga casi imposible jugar la Liga de Campeones con el Sevilla (sólo sería factible si saliese Soria y no Sirigu, el descarte del club). Pero Aleix Vidal se ha quedado casi sin opciones de volver a Nervión, Así, de súbito.

El Barcelona ha reculado. Principalmente, porque Luis Enrique se ha percatado de que le va a necesitar en la segunda vuelta. Y, después, porque en el club azulgrana no desean reforzar a un rival directo en la lucha por la Liga.

El catalán, no en vano, ha participado en los dos últimos encuentros ligueros del Barcelona, y a un gran nivel. En siete partidos (565 minutos), ha firmado un gol y tres asistencias.

La lesión de Busquets, por otra parte, ha terminado de cerrarle la puerta a Aleix. 'Lucho' piensa en Sergio Roberto como primer recambio para el pivote y en el exnervionense, para cupar el lateral derecho.

Así las cosas, las opciones de que acabe llegando al Sevilla la deseada guinda se reducen. Al menos, lo que se ha quedado casi en cero son las posibilidades de que sea Aleix Vidal.