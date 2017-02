Jesús Navas: "¿El Sevilla? No sé aún qué va a pasar"

Mucho se está hablando desde el pasado uno de enero sobre la posibilidad de que Jesús Navas, el 'Duende de Los Palacios', acabe retornando a Sevilla cuatro años después de su marcha al Manchester City. El canterano sevillista acaba contrato el próximo 30 de junio y aún no ha renovado, lo que alimenta las cábalas de la afición. Estos rumores no son nuevos, pues incluso el pasado verano se habló de su posible vuelta al Sánchez-Pizjuán, algo que todos saben que pasará tarde o temprano.

Sin embargo, el palaciego prefiere no pensar en el futuro todavía y centrarse en lo que resta de temporada con el Manchester City. "Me centro ahora mismo en el presente, en intentar conseguir cosas con mi equipo. No pienso en nada más", asegura el exsevillista en una entrevista a Marca.

El extremo sabe que el Sevilla irá a por él. "Sí, pero yo debo estar tranquilo y hacer las cosas bien lo que queda de temporada. No sé aún qué va a pasar. Debo esperar y estoy contento como estoy ahora", explica.

Sobre la figura de Jorge Sampaoli, el palaciego dice: "En la Liga están ahí arriba, jugando bien, con un fútbol vistoso que encandila a la gente". Si alguien puede analizar con conocimiento al Leicester City, rival del Sevilla en Champions, ese es Jesús Navas: "Ojo porque el Leicester está dando su mejor versión en Europa. En el Pizjuán, el Sevilla está muy fuerte, y aunque sufra algo más en Inglaterra, van a tener sus opciones".

Por último, Navas también alude a la posibilidad de regresar algún día a la Selección. "Sólo puedo decir que defender la camiseta de mi país es lo máximo para mí, ahora y siempre", finaliza.