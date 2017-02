Castro reconoce que quiere renovar a Sampaoli

Jorge Sampaoli es, posiblemente, el técnico de moda en Europa. Con la crisis del Barça, la cual deja a Luis Enrique en una complicada tesitura, el nombre del argentino está siendo vinculado al club culé, mientras otros muchos permanecen atentos a su gran trabajo en el Sevilla.

Sampaoli firmó dos años con la entidad nervionense, pero tiene una cláusula, de 1,5 millones de euros, por la que podría abandonar la capital hispalense en verano, por lo que tanto Monchi como Castro están tanteando ya la opción de atarle. Como ha informado ED este lunes, Sampaoli aún no cuenta con una oferta en firme sobre la mesa, pero sí sabe, según ha desevelado esta noche en El Larguero el presidente, que el Sevilla desea renovarle. Se lo ha transmitido el propio Castro: "Estamos hablando con Sampaoli; le hemos ofrecido ampliar el contrato un año más".

Es un gran primer paso que en breve, cuando pasen unas semanas en las que el Sevilla se estará jugando su futuro en Europa y sus opciones de luchar por LaLiga, deberá quedar plasmado por escrito, a la espera de que Sampaoli ofrezca una respuesta definitiva. Mientras tanto, los rumores sobre su posible salida, a buen seguro, no cesarán.

"Esperemos que tarde o temprano podamos decir que va a continuar una temporada más de lo que ya tiene firmado. Él está muy ilusionado y tiene en mente proyectos muy ambiciosos con el Sevilla. No me preocupan las informaciones que llegan de Barcelona. Sampaoli está muy feliz en el Sevilla, así que lo importante es ampliarle aquí esa felicidad. ¿Subirle la cláusula? No vamos a radiar las negociaciones. Nosotros lo que queremos es que siga aquí; muchos años más, y no nos importa la pasta. Hay muy buena sintonía del club con Sampaoli. Estamos hablando y a lo mejor antes de abril hay noticias", ha añadido el mandatario.